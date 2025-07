Disputa por espólio da Itapemirim escala com resistência da Suzantur em entregar linhas

Após explorar por quase três anos um contrato precário que rendia mais para os advogados do que para a massa falida da Itapemirim, a Suzantur recorreu de decisão judicial que determinou que as linhas fossem transferidas para a viação Águia Branca alegando que a mudança deveria ser submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Como mostrou a coluna, planilha apresentada pela Suzantur, e anexada ao processo que corria no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com os gastos da operação revela que a empresa gastou R$ 8,6 milhões com escritórios de advocacia.

O valor pago à massa falida não é descrito. A planilha aponta apenas os custos operacionais e financeiros. Não há, portanto, informações sobre a receita. No entanto, o contrato precário de arrendamento previa o pagamento mensal de R$ 200 mil ou 1,5% da receita, o que for maior.

Levando em consideração que a Suzantur passou a operar as linhas da Itapemirim em setembro de 2022 e que a planilha reúne gastos até dezembro de 2024, o valor seria de algo em torno de R$ 5,6 milhões.

A Suzantur se mantinha na operação mesmo com ofertas muito superiores de outras viações, como a Águia Branca, que propôs o pagamento de R$ 3 milhões por mês pelo arrendamento das 125 linhas que eram operadas pela Itapemirim.

Até que, no fim de junho, o STJ suspendeu a liminar que protelava a concessão à Suzantur e devolveu o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que, por sua vez, determinou que a operação fosse transferida para a viação que ofereceu proposta mais vantajosa.

A decisão, do último dia 10 de julho, determinava que, na data, começasse imediatamente a transferência das linhas da Suzantur para a viação Águia Branca. No entanto, na última segunda-feira (21), a Suzantur recorreu da decisão alegando, entre outras coisas, que o processo deveria ser submetido ao Cade antes do início de qualquer “transição da operação” por se caracterizar, de acordo com eles, ato de concentração.

125 linhas “de graça”

Como mostrou a coluna, a Suzantur afirma ter investido R$ 290 milhões na operação e captado R$ 220 milhões com o financiamento para aquisição e renovação de frota. Todos esses valores “investidos”, que somam, segundo a Suzantur, R$ 550 milhões, vão voltar para o bolso da empresa caso ela não vença o leilão da massa falida, conforme previsto no contrato assinado pela Suzantur com a administradora judicial da massa falida da Itapemirim, a EXM Partners.

O contrato prevê, ainda, que a arrendatária pode utilizar 50% dos investimentos como lance. Assim, a Suzantur poderia fazer uma proposta de R$ 275 milhões — bem acima dos R$ 97 milhões estimados pelo laudo de avaliação dos ativos da massa falida — sem ter que pagar nada.

Além disso, a planilha aponta como gastos contratos de financiamento de veículos realizados em 2021 e em abril de 2022, anteriores ao período de arrendamento. Juntos, os financiamentos somam R$ 2 milhões.

A Suzantur assumiu as 125 linhas da Itapemirim no dia em que a viação faliu oficialmente. Em 21 de setembro de 2022, a mesma decisão judicial transformou a malsucedida recuperação judicial da Itapemirim em falência e aprovou o arrendamento das rotas pela Suzantur.

A proposta feita pela Suzantur passou a ser válida sem nenhum questionamento ou alteração: R$ 200 mil mensais ou 1,5% do resultado da venda de passagens, o que fosse maior. O arrendamento incluía as 125 linhas até então exploradas pela Itapemirim, além de pontos de venda e salas VIP e a cessão de uso das marcas e utilização de imóveis.

A administradora judicial da Itapemirim, a EXM Partners, sequer questionou a capacidade da Suzantur de operar as linhas. Naquele momento, a Suzantur– cujo o nome de registro é Transportadora Turística Suzano — operava apenas com transporte urbano de passageiros do ABC paulista, não tinha nem veículos adequados nem equipe com experiência para viagens interestaduais.

A EXM também não chamou outras empresas do ramo para a apresentação de propostas antes de fechar com a Suzantur. Mas, mesmo assim, as propostas chegaram — todas mais vantajosas.