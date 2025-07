Disputa por indicação de Lula ao STJ passou até por Dilma; entenda

A recente disputa pela indicação de Lula ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) provocou encontros inusitados. Entre eles, o de um integrante do PL de Jair Bolsonaro com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Filiado ao PL desde 2024, o ex-deputado João Caldas (AL) procurou Dilma para pedir que a ex-presidente intercedesse pela indicação de sua irmã, a procuradora Marluce Caldas, ao tribunal.

O ex-deputado é pai do atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, que também trabalhou fortemente nos bastidores para garantir a indicação da tia ao STJ, já oficilizada por Lula.

Aliados do ex-deputado dizem que, embora seja do PL, ele sempre manteve boa relação com petistas. João Caldas teria sido, inclusive, um dos articuladores da chapa de Lula com José Alencar nas eleições de 2002.