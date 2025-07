Disputas e desentendimentos: as polêmicas que cercam Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

A imagem pública de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, começou a se desgastar após Murilo Huff, ex-companheiro da cantora, entrar na Justiça pedindo a guarda integral do filho Léo, que vivia sob os cuidados da avó desde a morte da artista, em 2021.

O pedido judicial, feito em junho, veio acompanhado de declarações do cantor sobre “descobertas recentes”, o que levantou suspeitas e deu início a uma série de polêmicas envolvendo a empresária. Desde então, Ruth tem sido alvo de críticas e polêmicas nas redes sociais.

Relembre as polêmicas envolvendo a mãe de Marília Mendonça:

Rifas de objetos pessoais

Um ponto que gerou críticas foi a realização de rifas com itens pessoais da cantora. Dona Ruth promoveu ações beneficentes por meio de uma ONG com o nome de Marília Mendonça e colocou em sorteio objetos como o violão usado em lives e até o carro da artista.

Embora a intenção fosse ajudar causas sociais, muitos fãs consideraram a atitude desrespeitosa com o legado de Marília e com o filho da cantora, herdeiro natural dos bens. “Esse violão era do Léo”, comentou uma seguidora. Ruth rebateu: “Tudo que ela deixou é meu”. A resposta não pegou bem.

Divisão da indenização do seguro e cirurgias

Outro assunto delicado envolve o seguro de vida das vítimas do acidente aéreo que matou Marília Mendonça. Segundo familiares do piloto da aeronave, Dona Ruth teria proposto que metade da indenização de US$ 1 milhão ficasse com o espólio da filha.

A justificativa seria de que os demais só estavam no voo por causa de Marília. As famílias concordaram com o acordo para evitar uma longa disputa judicial. Ainda assim, o tema gerou repercussão negativa, especialmente após a filha do piloto, Vitória Medeiros, revelar nas redes que precisou abandonar a faculdade por falta de recursos.

Além disso, rumores apontaram que parte do dinheiro teria sido usada por Dona Ruth para cirurgias estéticas, o que ela nega. Segundo a defesa, nenhuma exigência foi feita em relação ao seguro e o uso do valor teria sido dentro da legalidade.

Áudio vazado e críticas a fã-clubes

Mais recentemente, um áudio atribuído a Dona Ruth circulou nas redes. Nele, a empresária reclama dos presentes enviados por fãs de Marília e diz que os “recebidos” atrapalham seu trabalho.

Ela também menciona estar “xingando um fã-clube” da filha. O conteúdo causou revolta entre admiradores, especialmente após prints mostrarem Dona Ruth ameaçando processar um grupo que usava o nome “Marília” em uma empresa.

Cover da Marília

Lorena Alexandre, que ficou conhecida por fazer cover de Marília Mendonça nas redes sociais, revelou ter enfrentado um processo movido pela mãe da cantora. A cover afirma que a ação judicial teve como motivação o fato de ela se apresentar como intérprete oficial da artista, que morreu em 2021.

Segundo Lorena, a disputa judicial teve um grande impacto em sua vida pessoal e profissional. “Fui processada, sim. A Dona Ruth me pediu R$100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos estavam lá como ‘covers de estimação’, eu fui perseguida, humilhada, difamada — eu me calei”, escreveu, em um desabafo publicado no Instagram nessa terça-feira (8 de julho).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.