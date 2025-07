Diversão em cartaz: Cine Araújo no Via Verde Shopping é o destino certo das férias de julho

O Cine Araújo está com tudo neste mês de julho e preparou uma programação repleta de novidades para garantir diversão nas férias. A principal atração é a promoção “Férias com Emoção”, que oferece sessões por um valor especial de somente R$ 13,00 válido todos os dias, inclusive feriados, para os filmes “Lilo & Stitch”, “Elio” e “Como Treinar o Seu Dragão”. Uma excelente oportunidade para reunir a família, aproveitar o clima das férias e reviver grandes histórias nas telonas.

Para os pequenos, a pré-estreia de “Smurfs” é um convite irresistível a um mundo mágico! Com muita cor, diversão e personagens carismáticos, a nova aventura é perfeita para encantar as crianças e garantir boas risadas em família.

Os torcedores de plantão também têm um motivo especial para marcar presença no cinema: no dia 13 de julho, será transmitida ao vivo a grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, com narração em português e toda a qualidade de som e imagem das salas de cinema do Cine Araújo. Uma experiência vibrante e imersiva, como se estivesse no estádio!

Entre os lançamentos mais aguardados da temporada está o novo filme do “Superman”, que estreia no dia 10 de julho. O longa apresenta um herói dividido entre sua humanidade e suas origens kryptonianas, enfrentando desafios épicos em uma história que mistura ação, emoção e esperança. Para os fãs, o destaque vai além da tela: o exclusivo balde de pipoca temático do Superman já está disponível por R$ 42,00, um item de colecionador que tem feito sucesso entre o público.

Fechando a lista de estreias da semana, “Jurassic World: Recomeço” traz uma nova missão cheia de adrenalina para os fãs da franquia. Desta vez, uma equipe embarca em uma corrida contra o tempo para recuperar DNA de dinossauros extintos e desenvolver um medicamento capaz de salvar milhões de vidas.

Pensando sempre no conforto e na melhor experiência para o público, o Cine Araújo oferece salas modernas, ambiente climatizado e um atendimento dedicado ao bem-estar de cada cliente.

A programação completa, os horários das sessões e a compra de ingressos podem ser conferidos nos canais oficiais do Cine Araújo. Em julho, o Via Verde Shopping se transforma no ponto de encontro da diversão, com histórias emocionantes, grandes estreias e partidas inesquecíveis para toda a família.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.