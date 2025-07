Diversão garantida! colônia de férias da Balões Encantados está com vagas abertas

A Escola Balões Encantados realiza entre os dias 7 e 18 de julho a colônia de férias 2025, com vagas abertas para crianças de três a oito anos de idade.

A programação inclui brincadeiras lúdicas, oficinas criativas, contação de histórias e outras atividades voltadas ao desenvolvimento e entretenimento infantil.

As matrículas podem ser feitas presencialmente na sede da escola, localizada na Rua Alameda Sevilha, nº112, no bairro Jardim Europa, ou por meio do contato de WhatsApp (68) 99231-9389. A iniciativa é voltada para alunos da Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

A colônia tem como objetivo proporcionar um momento diferente do comum para as crianças que estão em período de férias escolares, com lazer, integração social e aprendizado durante o período. Corra para não ficar de fora, pois as vagas são limitadas!