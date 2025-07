Diversão garantida! Expoacre terá programação especial para a criançada

A Expoacre segue encantando a todos e oferecendo o melhor do entretenimento para todas as idades. E as “nossas autoridades”, como o governador Gladson Cameli denomina as crianças, não poderiam ficar de fora. A organização do evento divulgou, nesta segunda-feira (28), uma programação especial voltada para os pequenos, que será realizada no palco principal, na arena de shows da feira.

Programação infantil:

Quinta-feira, 31 de julho: 16h30 às 17h30 : O universo colorido da princesa polinésia da Disney, Moana , com apresentações em referência ao filme Moana 2 (2023). 18h30 às 19h30 : Os blocos cheios de possibilidades do jogo Roblox . 20h30 às 21h30 : O encerramento fica por conta da colorida Família Tubarão .

Sexta-feira, 1º de agosto: 16h30 : A diversão continua com a chegada da Patrulha Canina , levando ao público as lições de trabalho em equipe e solidariedade dos filhotes heróis. 18h30 : Os sentimentos ganham forma no espetáculo Divertidamente (2015), inspirado no filme da Disney que emociona crianças e adultos. 20h30 : Para fechar a noite, o carismático Gru e seus Minions sobem ao palco no show Meu Malvado Favorito , com muita confusão, humor e fofura.



As apresentações são realizadas na Arena de Shows do Parque de Exposições Wildy Viana, com entrada gratuita, em um ambiente preparado especialmente para receber as crianças com conforto e segurança.

Mais informações sobre a programação geral da Expoacre 2025 serão divulgadas ao longo da semana pelos canais oficiais do governo.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.