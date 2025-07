Do herói ao vampiro: Lançamentos da semana chegam com surpresas no cinema e TV

Depois de uma enorme expectativa, Superman chegou como a grande estreia da semana nos cinemas e promete surpreender os fãs da DC

A semana entre os dias 7 e 11 de julho promete grandes lançamentos nos cinemas e nas plataformas de streaming. O portal LeoDias reuniu algumas dicas do que assistir, incluindo o tão aguardado retorno de “Superman”, agora sob a nova direção de James Gunn.

Veja as fotos EmmanuelleReprodução / Google Linha da ExtinçãoReprodução / Google Madea e o Casamento nas BahamasReprodução / Netflix NosferatuReprodução / Focus Features Novo filme de SupermanReprodução / Warner Bros Y2K- O Bug do MilênioReprodução / A24 ZOMBIES 4- A Era dos VampirosReprodução / Disney+

Leia Também

Superman (Cinema):

O novo filme “Superman”, dirigido por James Gunn, explora a dualidade do icônico herói. A trama segue Clark Kent (David Corenswet), que busca equilibrar sua origem kryptoniana com sua criação humana em Smallville, Kansas. Impulsionado pela fé na bondade da humanidade, o Superman enfrentará desafios em um mundo que vê seus ideais de verdade e justiça como antiquados.

Shadow Force: Sentença de Morte (Cinema):

No longa, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy), membros de uma unidade de elite ultrassecreta conhecida como Shadow Force, encontram-se em apuros ao violar a regra fundamental da organização: é proibido se apaixonar. Com o romance entre eles, o casal é forçado a fugir com seu filho, pois agora têm suas cabeças a prêmio.

Emmanuelle (Cinema):

A trama de “Emmanuelle” acompanha uma jovem em uma solitária viagem de negócios a Hong Kong, onde precisa avaliar um luxuoso hotel. Movida pelo desejo de descobrir novas formas de prazer e se reconectar com sua sexualidade, ela vê na jornada a oportunidade perfeita para explorar seus anseios mais íntimos. Em meio ao cenário opulento da cidade, Emmanuelle se entrega a uma série de encontros sensuais.

A Linha da Extinção (Prime Video):

Três anos após a devastação da Terra por criaturas extraterrestres, que inexplicavelmente evitam altitudes acima de 2.400 metros, os poucos sobreviventes se adaptaram e passaram a viver nas montanhas rochosas pós-apocalípticas. Em “A Linha da Extinção”, somos levados a acompanhar a perigosa jornada de Will (Anthony Mackie), um pai solteiro, e de duas mulheres determinadas, Nina (Morena Baccarin) e Katie (Maddie Hasson).

Nosferatu (Prime Video):

A nova adaptação de Nosferatu é um conto gótico de terror ambientado na Alemanha do século XIX, focado na obsessão de um vampiro por uma mulher atormentada. A trama segue o enigmático e opulento Conde Orlok (Bill Skarsgård) em sua busca por uma nova residência.

Y2K: O Bug do Milênio (Prime Video):

Na virada do milênio, na Véspera de Ano-Novo de 1999, o filme “Y2K” acompanha dois amigos adolescentes que decidem invadir uma festa para celebrar o fim de uma era. O que começa como uma busca por diversão se transforma em um caos inesperado à meia-noite, quando a noite se torna perigosamente insana.

Todo Tempo que Temos (Telecine):

“Todo Tempo que Temos” narra a história de Almut (Florence Pugh), uma chef de cozinha cheia de vida, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado em busca de recomeço. Apesar de suas diferenças marcantes, eles descobrem um amor inesperado que transforma suas vidas.

ZOMBIES 4: A Era dos Vampiros (Disney+):

Em sua aventura de verão, Zed e Addison se deparam com um universo complexo onde humanos, zumbis e vampiros vivem em constante conflito. Inesperadamente, a dupla se vê no centro de uma nova e intensa rivalidade entre esses grupos. Para evitar que uma ameaça ainda mais perigosa atinja a todos, os dois precisam assumir o papel de mediadores, buscando desesperadamente promover a paz e a união entre as facções.

Madea e o Casamento nas Bahamas (Netflix):

No filme da Netflix, a impetuosa Madea embarca em uma viagem inesperada com a família Simmons para as paradisíacas Bahamas. O motivo é o casamento-relâmpago de sua sobrinha-neta, Tiffany (Diamond White), filha de Brian (Tyler Perry), que surpreende a todos ao anunciar seu noivado com o rapper Zavier, recém-conhecido em um iate, com a cerimônia marcada para apenas duas semanas.