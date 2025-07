Do quintal ao e-commerce: cactos raros são vendidos por até R$ 5 mil e fazem sucesso na Expoacre

Apaixonado por plantas desde cedo, o acreano Marcos Nogueira, de 34 anos, viu nos cactos uma oportunidade de negócio e de vida. Ele fundou a empresa “Pé d’Espinho”, especializada em cactos raros e plantas ornamentais. O empreendimento nasceu há seis anos, em meio à rotina apertada de estudos e um curso integral. O objetivo inicial era simples: ajudar nas despesas da casa.

Hoje, a loja física localizada em Tucumã dá suporte a um negócio que cresce principalmente no meio digital. A maior parte das vendas acontece online, sendo que a clientela está, em sua maioria, fora do Acre.

A variedade de plantas vai de espécies simples, que custam cerca de R$ 10, até exemplares raros que chegam a R$ 1.000. No site da empresa, há opções que ultrapassam os R$ 5.000.

A paixão de Marcos pelos cactos começou como uma coleção. Ele se frustrava por não encontrar novas espécies no mercado local, então passou a importar sementes e mudas de outros países. Hoje, mantém em sua curadoria cactos vindos de países como México, Tailândia, Japão, Peru, Chile, Argentina e Filipinas. Segundo ele, mesmo as plantas sendo originalmente nativas das Américas, muitos desses países têm investido pesado em biotecnologia e melhoramento genético, resultando em variedades cada vez mais cobiçadas por colecionadores e paisagistas.

Ao lado da esposa, Dinayra Ribeiro, de 31 anos, existe também um aempresa paralela que oferece um serviço diferenciado: a curadoria de plantas. A proposta é apresentar ao cliente o melhor jardim possível, de acordo com o espaço que ele tem disponível. Com isso, o Pé d’Espinho vai além da venda e se posiciona como uma referência no cultivo consciente e estético de cactos e suculentas.