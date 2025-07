Documentário sobre festivais do Vale do Juruá lança nesta segunda em Cruzeiro do Sul

Um retrato vibrante da cultura e da riqueza do interior do Acre será apresentado ao público nesta segunda-feira, 14 de julho, com o lançamento do documentário “Festivais Regionais: Cultura e Riquezas do Vale do Juruá”. A exibição acontece às 8h da manhã no Cine Romeu, em Cruzeiro do Sul, e será aberta ao público, com destaque para a participação de estudantes do ensino médio.

A produção, idealizada pelo designer Anisio Barbosa e co-produzida pela jornalista Vanísia Nery, percorre os principais festivais culturais da macrorregião do Juruá, revelando tradições, sabores, celebrações e a força econômica que esses eventos representam para as comunidades locais.

Entre as festas retratadas no curta-metragem estão:

•Festival da Farinha (Cruzeiro do Sul)

•Festival da Banana (Rodrigues Alves)

•Festival do Açaí (Feijó)

•Festival do Abacaxi (Tarauacá)

•Festival do Milho (Porto Walter)

•Festival do Feijão (Marechal Thaumaturgo)

•Expo Mâncio Lima (Mâncio Lima)

O documentário destaca a importância desses eventos como espaços de celebração cultural, geração de renda e valorização da agricultura familiar e da economia criativa. A cada edição, entre os meses de maio e setembro, milhares de pessoas participam dessas festas, que mesclam música, culinária, apresentações artísticas e orgulho local.

“A ideia foi mostrar que esses festivais não são apenas momentos de lazer, mas sim manifestações de identidade e resistência cultural. É uma homenagem a quem vive e faz o Juruá acontecer”, explica o diretor Anisio Barbosa.

A obra foi realizada com recursos da Fundação Elias Mansour, Governo do Estado do Acre, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O investimento busca fortalecer o audiovisual como ferramenta de valorização da diversidade cultural da Amazônia acreana.

Além de retratar as festas, o curta também dá visibilidade ao trabalho de produtores culturais, artistas, agricultores e demais personagens que mantêm vivas as tradições do Vale do Juruá.