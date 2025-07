Dois recordes em um jogo: Messi lidera vitória do Inter Miami e alcança feitos históricos

Clube norte-americano chegou à quarta vitória consecutiva após bater o New England Revolution

De volta à Major League Soccer (MLS) desde a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o Inter Miami chegou à segunda vitória consecutiva na competição. Mais uma vez, com Lionel Messi sendo decisivo para o time presidido por David Beckham. O argentino marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 contra o New England Revolution, nesta quarta-feira (9/7).

A longa lista de sucessos do camisa 10 agora conta com um feito inédito na liga norte-americana de futebol: essa é a primeira vez que um jogador marca mais de um gol em quatro rodadas consecutivas. Além da última partida, o atacante balançou as redes duas vezes nos dois confrontos contra o CF Montréal e Columbus Crew.

Além disso, Messi se tornou o primeiro jogador da história a marcar 100 gols de fora da área com bola rolando — excluindo cobranças de falta, que adicionariam mais 68 tentos a contagem. Com a partida ainda em 1 a 0, o argentino reeditou a parceria com Sergio Busquets nos tempos de Barcelona: o camisa 5 lançou o atacante em velocidade, que superou a defesa adversária e bateu de primeira no canto.

Antes, foi ele quem abriu o placar, aproveitando a entregada da defesa adversária para finalizar de voleio e surpreender o goleiro do New England. Com as duas bolas na rede, Lionel ocupa a vice-artilharia do campeonato, com 14 gols em 15 jogos. Na carreira, são 870 bolas na rede. O craque tem ainda 385 assistências.

O Inter Miami está em 8º na colocação geral da MLS, com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, além de quatro vitórias consecutivas e uma invencibilidade de cinco partidas na liga local dos Estados Unidos. A equipe, que conta também com Luis Suárez, volta a campo contra o Nashville, no sábado (12/7).