Domínio dos visitantes, emoção no topo e mais: os destaques da rodada do Brasileirão

Apesar de três jogos adiados, a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro trouxe emoção com gols, viradas e domínio dos visitantes, que finalizaram o dia sem derrotas. Os sete jogos disputados nesta quarta-feira (23/7) de futebol movimentaram a tabela do topo à lanterninha.

As partidas desta quarta (23/7)

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro

O líder Cruzeiro abriu a série de partidas contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Cássio, de volta ao estádio do clube paulista, que defendeu por mais de 12 anos, foi homenageado antes do apito inicial. E o goleiro do Cabuloso foi o nome da partida, garantindo o zero no placar. Do outro lado, Hugo também fez atuação segura.

Veja as fotos Abrir em tela cheia brasileirão Cássio voltou à Neo Química Arena após mais de uma década de Corinthians. Cássio voltou à Neo Química Arena após mais de uma década de Corinthians. Marco Galvão/Cruzeiro brasileirão Maurício e Vitor Roque marcaram os gols da vitória palmeirense. Maurício e Vitor Roque marcaram os gols da vitória palmeirense. Cesar Greco/Palmeiras brasileirão Flamengo encosta no líder Cruzeiro após superar tabu em Bragança Paulista. Flamengo encosta no líder Cruzeiro após superar tabu em Bragança Paulista. Adriano Fontes/Flamengo brasileirão Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela. Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela. Paulo Paiva/ Sport Recife brasileirão Equipe gaúcha não se intimidou com a Vila Belmiro e superou o Santos. Equipe gaúcha não se intimidou com a Vila Belmiro e superou o Santos. Ricardo Duarte / Internacional Voltar

Próximo

0 a 0 e ninguém feliz com o resultado. Os mineiros, que lideram com 34 pontos, viram o Flamengo se aproximar no retrovisor, enquanto o Timão segue sem espantar a crise política que ronda os bastidores.

Fluminense 1 x 2 Palmeiras

Por falar em crise, o Fluminense é outro que a assiste de perto. Depois de alcançar a semifinal do Mundial de Clubes, o melhor resultado brasileiro no torneio, são três derrotas em três partidas no Brasileirão. O algoz da vez foi o Palmeiras, que foi ao Maracanã e voltou com três pontos importantíssimos para seguir mirando os líderes.

Germán Cano abriu o placar para os donos da casa, enquanto Maurício e Vitor Roque viraram a partida. O Verdão, com 29 pontos, tomou a 3ª colocação do RB Bragantino. Por outro lado, o Tricolor estacionou nos 20 pontos e vê o pelotão de cima se distanciar — enquanto os clubes abaixo se aproximam.

Ceará 0 x 2 Mirassol

Quem também mira o topo é o Mirassol, que manteve a boa sequência após superar o Ceará. A equipe do interior paulista não se intimidou com o Castelão e venceu por 2 a 0. Chico da Costa, aos 16 minutos, e Negueba, aos 22′, garantiram os três pontos para o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro.

Já o clube cearense, que também iniciou o campeonato com bons jogos, perdeu o fôlego e chegou a terceira derrota seguida. O Vozão está em 12º com 12 pontos.

Santos 1 x 2 Internacional

Abrindo a zona de rebaixamento, o Santos é outro que vê a crise se aproximando no retrovisor. A força da Vila Belmiro não foi suficiente e a equipe de Neymar Jr. foi superada pelo Internacional, chegando a segunda derrota seguida. Carbonero e Borré fizeram os gols do Colorado, enquanto Barreal descontou, já nos acréscimos.

O Santos está em 17º, com 14 pontos, enquanto o Inter chegou aos 20 pontos e está no meio da tabela.

Vitória 2 x 2 Sport

Em um duelo da parte de baixo da tabela, quem venceu foi a emoção! O lanterninha Sport foi ao Barradão com a expectativa de conseguir uma sobrevida no campeonato — eram apenas três pontos e a pior campanha da história até aquela altura. Do outro lado, o Vitória precisava vencer para se afastar do Z4.

Depois de um 0 a 0 na primeira etapa, as equipes voltaram do intervalo com tudo! Erick abriu o placar aos 54′. Aos 89′, Romarinho empatou o duelo e parecia dar números finais à partida. No entanto, saiu mais um gol para cada lado já nos acréscimos: Renzo Lopéz pôs os mandantes na frente, enquanto Romarinho fez o segundo.

O Leão pernambucano segue em último, mas agora com quatro pontos, enquanto o Leão de Salvador está em 15º, com 16 pontos.

RB Bragantino 1 x 2 Flamengo

Mirando o topo da tabela, o Flamengo enfrentou o RB Bragantino precisando quebrar um tabu de 29 anos sem vencer a equipe em Bragança Paulista. Com apenas 10 segundos do 2ºt, Lucas Barbosa abriu o placar para os mandantes e deixou a missão ainda mais árdua.

No entanto, a linha de defesa rubro-negra fez a diferença: Léo Pereira empatou, de cabeça, e Wesley virou e garantiu os três pontos na partida que pode ser sua despedida. O lateral está de malas prontas para a Roma. Com 33 pontos, o vice-colocado Flamengo está a um ponto do líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Já o Bragantino caiu para 4º, com 27.