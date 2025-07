Dona Jacira, mãe de Emicida e Fióti, morre aos 60 anos em São Paulo

Jacira Roque de Oliveira, carinhosamente conhecida como Dona Jacira, mãe dos renomados artistas Emicida e Evandro Fióti, faleceu nesta segunda-feira (28/7), em São Paulo, aos 60 anos. A informação foi confirmada por amigos próximos da família à revista Marie Claire.

A causa da morte não foi oficialmente divulgada até o fechamento desta matéria. Dona Jacira estava internada na capital paulista e deixa, além dos dois filhos, as filhas Kátia e Katiane. Ela era uma figura amplamente admirada, reconhecida por sua trajetória de resiliência, criatividade e inspiração. Moradora da zona norte de São Paulo, destacou-se como escritora e artista plástica.

Por mais de duas décadas, travou uma batalha contra o lúpus, além de se submeter regularmente a sessões de hemodiálise, demonstrando uma força admirável diante dos desafios de saúde. Sua contribuição cultural é marcante. Em 2018, lançou a autobiografia “Café”, uma obra que narra sua história de vida com sensibilidade e coragem.

Sua criatividade também se manifestou na criação de uma coleção de bonecas artesanais, confeccionadas a partir de retalhos descartados, e na apresentação de um podcast. Mais recentemente, em 2022, Dona Jacira fez sua estreia na televisão como protagonista de um documentário exibido pelo canal GNT, onde abordou temas profundos como legado e ancestralidade.

Voz ativa na disputa entre os filhos

Nos últimos meses, Dona Jacira também ganhou visibilidade por sua postura pública em relação à polêmica disputa entre Emicida e Fióti. Em abril deste ano, os irmãos romperam a parceria artística e empresarial da Laboratório Fantasma de forma litigiosa, com acusações mútuas sobre a gestão da empresa.

Diante do desentendimento, Dona Jacira se manifestou publicamente em defesa de Fióti, criticando as acusações feitas por Emicida e clamando por justiça. Apesar do desgaste familiar evidente, sua fala ressaltou a importância do diálogo e da dignidade, mesmo em meio às adversidades. A disputa judicial entre os irmãos segue em tramitação na 2ª Vara Empresarial de São Paulo.