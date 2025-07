Dona Ruth é “detonada” na web após áudio contraditório sobre seguro de Marília Mendonça

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, está sendo duramente criticada nas redes sociais após a divulgação de um áudio que contradiz suas declarações sobre a divisão do seguro do acidente aéreo que vitimou a artista.

O áudio, gravado em 2022 por Fernanda Costa Souza, viúva de Henrique Bahia, foi exibido no programa Fofocalizando pela jornalista Gaby Cabrini. Na gravação, Fernanda implora para que Dona Ruth divida o valor do seguro de forma justa entre as outras quatro famílias das vítimas.

No entanto, neste domingo (13 de julho), durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Dona Ruth afirmou que não conversou com nenhum familiar das vítimas sobre a partilha do valor. A polêmica se intensificou porque ela ficou com metade do montante total, cerca de 400 mil dólares, que, segundo os parentes, deveria ser compartilhado entre todos os envolvidos.

De acordo com o Fofocalizando, além de não atender aos pedidos da viúva, Dona Ruth teria dito que Fernanda deveria resolver a questão com os advogados e, em seguida, a bloqueou.

A repercussão tomou conta da internet, com uma mistura entre realidade e ficção. Um internauta a apelidou de “Odete Ruthman”, numa referência à icônica vilã Odete Roitman, de Vale Tudo. Outro relembrou uma frase clássica da trama para criticar a conduta da mãe da cantora.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.