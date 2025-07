Dona Ruth e o seguro de Marília Mendonça: seguradora se pronuncia sobre divisão polêmica

A empresa responsável pelo seguro do avião que caiu em novembro de 2021, vitimando Marília Mendonça e outras quatro pessoas, afirmou que o acordo firmado entre as famílias foi resultado de um entendimento mútuo entre as partes envolvidas.

Em nota enviada ao Splash nessa terça-feira (15 de julho de 2025), a MAPFRE declarou que “cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente, construído em consenso entre as partes e com base em critérios técnicos”.

A polêmica em torno da divisão dos valores

A declaração da seguradora foi divulgada após manifestações públicas de familiares das demais vítimas, que questionaram a divisão dos valores e consideraram o desfecho injusto.

Segundo relatos, metade do montante teria ficado com a família da cantora. Dona Ruth, mãe de Marília, falou sobre o assunto durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo:

“Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz”.

Familiares contestam a divisão

Apesar do acordo, parentes dos outros ocupantes da aeronave demonstraram insatisfação. George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia, e Vitória Drummond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, se posicionaram de forma crítica.

Fernanda Costa, ex-companheira de Henrique Bahia e mãe do filho dele, afirmou que tentou negociar diretamente com Dona Ruth: “Implorei à Ruth pela divisão igualitária”. Segundo ela, a mãe de Marília a orientou a entrar em contato com seu advogado.

George Freitas afirmou que a decisão de aceitar os termos foi motivada pela dificuldade em resolver a questão judicialmente. “A seguradora só paga se estiverem todas as partes de acordo. Caso não aconteça, o valor fica em juízo enquanto as partes discutem. Uma briga dessa poderia levar oito, dez anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido”, declarou ao Splash.

Nota oficial da seguradora

Confira a nota da seguradora na íntegra:

“A MAPFRE informa que cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente, construído em consenso entre as partes e com base em critérios técnicos. A companhia não comentará outros detalhes sobre o caso.”

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.