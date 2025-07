Dona Ruth é vista aos prantos em restaurante após perder guarda provisória de Léo

A noite de segunda-feira (30 de junho) foi de forte comoção para Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que ela foi vista chorando muito na Churrascaria Favo de Mel, em Goiânia (GO), logo após a audiência que tratou da guarda de seu neto, Léo, filho da cantora com Murilo Huff.

Segundo informações divulgadas pelo portal R7, o juiz responsável pelo caso determinou que a guarda provisória da criança ficasse com o pai até a conclusão do processo. O encontro marcou uma tentativa de conciliação entre as partes, mas, ainda de acordo com o site, Dona Ruth e Murilo não chegaram a um acordo. Léo, que vivia com a avó materna desde a morte da cantora, já teria se mudado para a casa do pai, que foi recentemente reformada para recebê-lo.

A aparição de Dona Ruth aconteceu durante a inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, projeto social criado em homenagem à cantora. Segundo fontes da coluna, abalada, ela acabou sendo reconhecida por pessoas no local, que se aproximaram para oferecer abraços e palavras de consolo em um momento delicado e de grande emoção.

A disputa pela guarda de Léo vem sensibilizando o público, que acompanha de perto cada desdobramento envolvendo a memória de Marília e o bem-estar de seu filho. A coluna procurou a defesa de Murilo Huff na noite de segunda (30 de junho), que disse: “O processo tramita em segredo de Justiça, razão pela qual não poderia dar maiores informações”.

Compartilhou álbum de fotos

Pouco depois da audiência, Dona Ruth publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual abre um álbum de fotos com registros inéditos do neto. Entre os itens mostrados, estão o certificado do primeiro corte de cabelo, o cordão umbilical e imagens carinhosas da convivência em família.

A trilha sonora da publicação foi a música gospel “É Tudo Sobre Você”, da banda Morada. A capa do álbum trazia a frase: “Colecionando bons momentos com as pessoas queridas em lugares incríveis. Que a alegria seja uma rotina!”. Também aparecem fotos de Marília Mendonça, incluindo ensaios e momentos íntimos ao lado da mãe e do filho.

