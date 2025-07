Dona Ruth rebate acusações sobre cuidados com Léo e nega negligência médica

Na decisão da Justiça que concedeu a guarda de Léo para Murilo Huff por meio de uma liminar, o juiz mencionou “indícios de alienação parental” e “negligência médica” por parte de Dona Ruth. A mãe de Marília Mendonça concedeu uma entrevista ao Fantástico na noite deste domingo (13/7), onde negou as acusações e explicou como eram os cuidado com o pequeno.

O neto da empresária é portador de diabetes mellitus tipo 1, uma condição que exige atenção constante, com aplicação de insulina e alimentação regrada. Por outro lado, o processo apresentou provas documentais, como áudios e mensagens trocadas entre babás, que apontam uma suposta omissão da avó do garoto em alguns casos.

“Esse cuidado eu faço junto com uma médica, que é a endocrinologista dele. A gente tem um grupo; todas as babás que entram participam desse grupo com ela”, declarou. Enquanto isso, as declarações envolvem pedidos para evitar expor ao cantor informações médicas, o envio de relatórios e laudos clínicos, e instruções para “esconder medicamentos e sintomas”.

Ainda assim, Dona Ruth garantiu que Murilo “sempre soube de tudo que acontecia em relação à saúde do menino”, negando qualquer omissão.