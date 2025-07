Donkey Kong Bananza: veja preço, gameplay e mais do exclusivo de Switch 2

Donkey Kong Bananza é o novo jogo de exploração e plataforma 3D do time responsável por Super Mario Odyssey e possivelmente o principal lançamento do ano de estreia do Nintendo Switch 2, ao lado de Mario Kart World. O título traz o mascote em sua primeira aventura inédita desde 2014, com visuais repaginados, e chama a atenção pela possibilidade de explorar mundos subterrâneos na companhia de Pauline, uma jovem aspirante a cantora. Em Donkey Kong Bananza, é possível utilizar os punhos de DK para abrir caminho livremente pelos cenários.

Diferente das suas últimas aparições, Pauline tem apenas 13 anos nesta nova aventura e precisa se aliar ao DK para voltar à superfície. Ela descobre, no entanto, que seu canto é capaz de potencializar os poderes do gorila, liberando novas formas de atravessar os cenários. Donkey Kong Bananza estará disponível exclusivamente para Nintendo Switch 2 e está à venda por R$ 439,90 na loja digital do novo videogame híbrido.

Qual é a história de Donkey Kong Bananza?

O pano de fundo de Donkey Kong Bananza gira em torno da malvada corporação VoidCo, que está roubando as preciosas bananas das camadas subterrâneas do mundo. Acredita-se que o Núcleo do planeta tem o poder de realizar qualquer desejo, razão pela qual seu ganancioso presidente, Void Kong, não poupa esforços para chegar lá com seus capangas e se apropriar de todas as riquezas do mundo.

Sob esse contexto, DK acaba conhecendo Pauline, que por algum motivo havia sido transformada em uma pequena rocha e agora deseja voltar para casa. A pequena aspirante a cantora tem uma voz tão poderosa que pode quebrar pedras e até mesmo impulsionar os poderes do protagonista, garantindo acesso a transformações únicas. Conforme se aproximam do núcleo do planeta para impedir os planos da VoidCo, a dupla estabelece uma relação de confiança, conhece personagens curiosos e descobre novas mecânicas e ecossistemas.

Gameplay e mecânicas

A jogabilidade de Donkey Kong Bananza bebe muito da fonte do antigo trabalho do time de desenvolvimento, Super Mario Odyssey. Os cenários atuam como grandes playgrounds, com vários minérios em forma de banana que são importantes para a progressão e nem sempre estão visíveis à primeira vista. Para encontrar tudo, é preciso tirar proveito dos punhos de DK, capazes de destruir o cenário com liberdade o bastante para criar caminhos inusitados e arrancar pedaços gigantescos dos terrenos.

Cada camada subterrânea tem sua própria temática e ecossistema, atuando como mundos completamente distintos. Conforme encontra novos materiais pelo caminho, DK pode arrancar pedaços e arremessá-los para aproveitar suas propriedades únicas. Por exemplo: existem mais robustos, ideais para quebrar paredes resistentes, e outros mais molengas, que podem ser utilizados para criar plataformas improvisadas. Há até mesmo rochas explosivas, úteis para provocar uma grande explosão e revelar o que está à sua volta com mais facilidade, além de materiais flutuantes.

Quando tiver a quantidade de energia necessária, Pauline pode usar sua voz para que DK se transforme por tempo limitado. Esse poder é chamado de Bananza Power. Desta forma, o protagonista muda completamente de forma, garantindo acesso a poderes como superforça, supervelocidade, voar, entre outros. Uma vez que esses poderes são destravados, é possível mesclá-los para tornar a exploração ainda mais fluida e dinâmica. Com a progressão, os jogadores também ganham pontos de habilidade para melhorar os atributos e técnicas dos personagens.

Com tudo isso em mente, Donkey Kong Bananza promete uma exploração bastante recompensadora. Os jogadores podem encontrar até mesmo minigames que remetem às fases de plataforma 2D dos clássicos da série, com fases como Stickerbrush Symphony, além de corridas frenéticas em carrinhos de mineração e até mesmo com o Rambi, o carismático rinoceronte da série. Vários personagens clássicos também aparecem, incluindo Diddy Kong, Dixie Kong e Cranky Kong — o Donkey Kong original, dos fliperamas.

Diferentes jeitos de jogar

Donkey Kong Bananza também traz a possibilidade de jogar cooperativamente com algum amigo. Enquanto o primeiro jogador assume controle de DK normalmente, o segundo será Pauline, tirando proveito do Modo Mouse do Joy-Con. Desta forma, ela pode disparar palavras gigantes feitas de diferentes materiais para ajudar a derrotar inimigos e destruir cenários. É possível até mesmo copiar a propriedade de algum material que estiver à sua volta.

Além disso, foi confirmado que o jogo terá suporte ao GameShare. Como o nome sugere, este recurso permite compartilhar o jogo localmente com algum outro console. Desta forma, duas pessoas podem jogar simultaneamente, em suas respectivas sessões, com apenas uma cópia do jogo. Esse é um recurso que funciona até mesmo com o primeiro Nintendo Switch, ainda que o jogo não esteja disponível oficialmente na plataforma.

Também existe um modo extra em que os jogadores podem esculpir pedras com os controles de mouse do Nintendo Switch 2. Chamado de DK Artist, os jogadores têm liberdade para criar formas, pintar, adicionar efeitos, iluminação e muito mais. Assim, é possível criar várias esculturas inusitadas e divertidas para passar o tempo.

Trailer de Donkey Kong Bananza:

Com informações de Nintendo

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.