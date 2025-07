Donkey Kong, Ninja Gaiden e mais: 12 jogos imperdíveis que chegam em julho de 2025

Com a virada do mês, os fãs de videogames já podem se preparar para uma leva de lançamentos imperdíveis em julho de 2025. O primeiro semestre do ano chegou ao fim, e o calendário de jogos está mais definido para o restante do ano, especialmente após a recente temporada de anúncios do Summer Game Fest. Em julho, o Nintendo Switch 2 completa seu primeiro mês de vida, e a data será marcada pela chegada de Donkey Kong Bananza, um resgate da clássica franquia de plataforma, agora sob a responsabilidade da equipe de Super Mario Odyssey.

Outro grande destaque de julho de 2025 é Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, um remake que unirá jogos consagrados da franquia para plataformas modernas e apresentará skatistas renomados como a brasileira Rayssa Leal. Além disso, títulos como Wuchang: Fallen Feathers e NINJA GAIDEN: Ragebound, uma nova iteração completamente 2D da série em mais de trinta anos, também estão entre os lançamentos mais aguardados do mês.

O TechTudo listou 12 jogos imperdíveis para ficar de olho:

Destaques dos lançamentos de julho de 2025

Mecha BREAK (Steam, Xbox Series) – 1º de julho Um shooter de mechas focado no multiplayer com batalhas robóticas e gráficos impressionantes. Gratuito no lançamento para PC e Xbox Series , e futuro lançamento para PS5 .

(Steam, Xbox Series) – 1º de julho Patapon 1+2 Replay (PC, PS5, Switch) – 10 de julho Clássicos jogos de ritmo e estratégia do PSP retornam remasterizados nesta nova coletânea. No Nintendo Switch , custará R$ 169,90 .

(PC, PS5, Switch) – 10 de julho Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) – 11 de julho Remake moderno dos clássicos jogos de skate da Activision , com novos skatistas como Rayssa Leal , pistas inéditas e multiplayer online entre plataformas. Preço de R$ 269,90 e disponível no catálogo do Xbox Game Pass .

(PC, PlayStation, Xbox, Switch) – 11 de julho Donkey Kong Bananza (Switch 2) – 17 de julho Nova aventura frenética de plataforma 3D do Donkey Kong , produzida pela equipe de Super Mario Odyssey , com desafios e cenários tropicais. Lançamento principal single-player do Nintendo Switch 2 por R$ 439,90 .

(Switch 2) – 17 de julho Wildgate (PC, PS5, Xbox Series) – 22 de julho Um jogo de tiro inédito em primeira pessoa, com mundo aberto e temática espacial, focado em exploração e combate entre tripulações. Preço de US$ 29,99 no exterior.

(PC, PS5, Xbox Series) – 22 de julho Hell Clock (PC) – 22 de julho Um RPG de ação roguelike brasileiro ambientado na Guerra de Canudos , com ação frenética e sistema de progressão detalhado. Preço de lançamento ainda não revelado.

(PC) – 22 de julho Luto (PC, PS5, Xbox Series) – 22 de julho Terror psicológico com visuais fotorrealistas, que explora temas como luto e ansiedade em cenários que distorcem a realidade. Uma demonstração gratuita já está disponível.

(PC, PS5, Xbox Series) – 22 de julho Wheel World (PC, PS5, Xbox Series) – 23 de julho Aventura mística de bike em mundo aberto, com corridas, exploração e personalização da bicicleta, em um estilo visual único. Preço de lançamento ainda não divulgado.

(PC, PS5, Xbox Series) – 23 de julho Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, Xbox Series) – 24 de julho Um RPG soulslike chinês com combate tático, múltiplos finais e visual marcante, ambientado no final da dinastia Ming. Pré-venda por R$ 199 no PC e R$ 284,90 nos consoles, além de estar no catálogo do Xbox Game Pass .

(PC, PS5, Xbox Series) – 24 de julho Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) – 24 de julho FPS cooperativo brutal com IA avançada, hordas de inimigos e combate sangrento, com foco em desmembramentos e personalização. Já está à venda por R$ 107,99 no Steam e R$ 229,90 nos consoles.

(PC, PS5, Xbox Series) – 24 de julho Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (24 de julho) Relançamento aprimorado de Super Mario Party Jamboree para o Nintendo Switch 2 , com melhorias visuais, performance e um pacote de conteúdo adicional com 20 minijogos inéditos que aproveitam as funcionalidades da nova câmera USB-C . Preço da melhoria por R$ 119,90 , e o jogo base por R$ 349 .

(24 de julho) NINJA GAIDEN: Ragebound (PC, PlayStation, Xbox, Switch) – 31 de julho A franquia Ninja Gaiden retorna em um jogo de plataforma 2D com pixel art detalhada, ação intensa e uma narrativa de vingança e união de almas ninjas. Uma demonstração gratuita está disponível no Steam .

(PC, PlayStation, Xbox, Switch) – 31 de julho

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.