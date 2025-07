Dono de lava jato é preso após usar cartão de cliente para gastar R$ 15 mil em compras e saques

Um homem foi preso em flagrante em Maceió (AL) após usar o cartão de crédito de um cliente para realizar saques e compras no valor de R$ 15 mil. O caso aconteceu no bairro da Jatiúca e está sendo investigado pela Polícia Civil de Alagoas.

Segundo as autoridades, o cliente deixou o carro no lava jato no dia 21 de junho. O cartão bancário foi furtado de dentro do veículo, e o dono do estabelecimento passou a utilizá-lo em diversas transações, incluindo compras em vários locais e saques realizados com a própria maquineta de pagamentos.

Mesmo após o cliente bloquear o cartão, o suspeito ainda tentou efetuar novas operações. A fraude só foi descoberta quando a vítima conferiu o extrato bancário e notou movimentações suspeitas.

Durante cumprimento de mandado, a polícia encontrou na residência do suspeito outros cartões de crédito em nome de terceiros, levantando a suspeita de possíveis novas vítimas. O homem foi levado à Central de Flagrantes e autuado por furto qualificado mediante fraude. As investigações seguem para apurar se há envolvimento em outros casos semelhantes.