Dono de safári morre pisoteado por elefante na África do Sul

O dono de uma reserva natural na África do Sul morreu nessa terça-feira (22/7) após ser atacado e pisoteado por um elefante. FC Conradie, de 39 anos, tentou afastar o animal da área reservada para hóspedes. Ele era casado e pai de três filhos.

O empresário foi surpreendido por um elefante macho, que pode pesar até seis toneladas. O animal o atacou com as garras e esmagou seu corpo. Conradie morreu ainda no local. ele era sócio do hotel de luxo Gondwana Private Game Reserve.

A direção do hotel lamentou a tragédia em comunicado: “A ausência do FC deixa um vazio que não pode ser preenchido, mas o seu legado permanecerá na terra que ele amou, nas vidas que ele tocou e na visão que ele tão apaixonadamente perseguiu”.

Eles destacaram ainda o “compromisso inabalável com a conservação da vida selvagem, a elevação da comunidade e o turismo sustentável”.

Conradie costumava compartilhar fotografias que tirava de animais africanos em suas redes sociais. A polícia local abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do ataque.

Este não foi o primeiro caso do tipo na reserva. Em março de 2024, outro funcionário, David Kandela, de 36 anos, também morreu após ser atacado por elefantes.