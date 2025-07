Dorgival Dantas emociona ao revelar infância marcada pela miséria

“Sete dos meus irmãos morreram de fome.” É com essa frase impactante que Dorgival Dantas resume o sofrimento vivido na infância. Nascido em 1971, na pequena cidade de Olho-d’Água do Borges, no interior do Rio Grande do Norte, o cantor e compositor enfrentou uma realidade marcada pela pobreza extrema, pela dor e pela escassez.

“Passei dias só com água e açúcar para enganar o estômago”, relembrou Dorgival, que desde os 14 anos buscava formas de ajudar a família. Foi vendedor ambulante, catador de lixo e até raspava barba com navalha, qualquer esforço valia na tentativa de trazer comida para casa.

