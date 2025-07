dos-eua,-ceo-da-rumble-manda-recado-direto-a-moraes-e-ao-brasil

O CEO da rede social Rumble, Chris Pavlovski, usou sua conta no X, nesta quarta-feira (16/7), para mandar um recado direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ministro suspendeu a rede no Brasil desde o dia 21 e fevereiro por decisão do ministro, após a empresa não indicar um representante legal no Brasil.

“Brasil — ainda estou lutando pelos seus direitos humanos. A Rumble vai voltar, e a liberdade de expressão vai vencer. Posso levar tempo, mas eu não desisto”, afirmou Pavlovski.

Desde que Moraes bloqueou a rede, a Rumble e a Truth Social (de Donald Trump) entraram com um processo contra o ministro no tribunal da Flórida, onde está tramitando.

Nesta quarta-feira, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o neto de João Figueiredo, último presidente da ditadura militar, Paulo Figueiredo, fizeram uma live no portal da Rumble, criticando Alexandre de Moraes.

Como resposta ao CEO da Rumble, Eduardo Bolsonaro disse: “Amém! Chris Pavlovski é o dono da Rumble, ele é o mais bravo lutador pela liberdade nas redes e sou muito grato por este trabalho. Rumble ainda será gigante no Brasil! Obrigado, Chris”.

Moraes acusado

Moraes tem sido acusado de promover censura por meio de ordens judiciais. Segundo parlamentares dos EUA, as ordens do ministro atingem empresas localizadas nos EUA e cidadãos que estão no país.

Tudo começou após o ministro do STF suspender o X no Brasil, em 2024, depois de a rede social descumprir determinações judiciais em solo brasileiro.

O ministro brasileiro chegou a ser alvo de ação judicial apresentada pela plataforma Rumble, em parceria com uma empresa de Trump. Elas pediam que não fossem obrigadas a cumprir ordens de Moraes.

No dia 21 de maio, Rubio disse que existe “grande possibilidade” de Moraes ser alvo de sanções norte-americanas, com base na Lei Global Magnitsky.

Evolução do processo contra Moraes

A ofensiva do governo trumpista contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ganhou mais um capítulo.

No dia 11 de julho, Alexandre de Moraes comunicou a corte da Flórida que determinou, “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o bloqueio total, em todo o território nacional, dos canais/perfis/contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento a esta Suprema Corte de seus dados cadastrais e a integral preservação de seu conteúdo”.

Leia também







Como resposta, a defesa afirmou que a “conta está atualmente inativa, sem qualquer atividade desde dezembro de 2023. O último acesso foi realizado a partir dos Estados Unidos. Não há qualquer atividade associada à conta em território brasileiro. Ademais, a plataforma Rumble encontra-se bloqueada no Brasil desde fevereiro de 2025, por determinação do próprio ministro Moraes”.

“Dessa forma, considerando que a ordem impõe um prazo de apenas 48 horas para cumprimento (até as 20h17, horário do leste dos EUA, em 13 de julho de 2025), os autores apresentam prontamente esta petição para suplementar a peça processual, conforme permitido pela Regra 15(d), a fim de informar este Tribunal sobre esse desenvolvimento relevante”, alega a defesa.

Nessa terça-feira (15/7), a juíza Mary S. Scriven autorizou a defesa a omplementar a Petição Inicial Emendada, dando até quatorze dias, a partir da data da Ordem, para complementar a Petição Inicial Emendada. Ou seja, atendeu o pedido da defesa.