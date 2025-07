Drama, luxo e paixões de época: a lista perfeita para fãs de Bridgerton

Com figurinos deslumbrantes, romances arrebatadores e intrigas familiares embaladas por trilhas sonoras modernas, “Bridgerton” conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Se você está entre os apaixonados por essa mistura de drama, paixão e elegância de época, confira a seleção especial que o portal LeoDias preparou com filmes e séries imperdíveis para maratonar enquanto espera pelos próximos episódios da produção da Netflix.

Selecionamos 6 filmes e séries com cenários de época, dramas familiares, romances proibidos e um toque de ousadia, perfeitos para quem não se cansa do charme da aristocracia, das fofocas da alta sociedade e de personagens incrivelmente apaixonantes. Confira:

Orgulho e Preconceito

Adaptação clássica do romance de Jane Austen, traz Elizabeth Bennet, interpretada por Keira Knightley, e o enigmático Sr. Darcy em um dos romances mais icônicos da literatura. Impecável em figurino, diálogos e aquela tensão amorosa de tirar o fôlego!

The Gilded Age

Dos mesmos criadores de “Downton Abbey”, a série do MAX mergulha na Nova Iorque do final do século XIX, explorando disputas de poder, riqueza e status entre famílias tradicionais e novos ricos. Um prato cheio para quem ama tramas de glamour e intrigas.

Razão e Sensibilidade

Outro clássico de Jane Austen, com Emma Thompson e Kate Winslet. A história acompanha duas irmãs com personalidades opostas tentando encontrar o equilíbrio entre emoção e razão em seus romances.

The Great

Com humor ácido e estética ousada, a série é uma sátira histórica sobre a ascensão de Catarina, a Grande, da Rússia. Elle Fanning brilha no papel principal e a produção mistura drama, comédia e sarcasmo com figurinos incríveis. Você pode assistir no Star+ ou Hulu.

Maria Antonieta

Dirigido por Sofia Coppola, o longa tem um olhar moderno e sensível sobre a rainha da França. Visual deslumbrante, trilha sonora ousada e uma abordagem mais humana da figura histórica.

Downton Abbey

Um clássico moderno das séries de época. A trama acompanha a família Crawley e seus empregados na Inglaterra do início do século XX, entre amores, escândalos, guerras e transformações sociais. Esta obra está disponível no Globoplay e no Prime Video.

Agora é só preparar a pipoca e se preparar para mergulhar em romances de época durante o fim de semana!