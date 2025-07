Dua Lipa manda recado em português e conta empolgação com turnê no Brasil: “Prometa!”

Que rolê aleatório é esse? Juliette estava curtindo as férias na costa europeia, quando de repente surpreendeu os seguidores neste sábado (19/7) com um recado de Dua Lipa, que falou em português para mandar um recado especial para os fãs brasileiros e lembrar que logo logo estará se apresentando novamente no Brasil, em novembro deste ano.

“Oi, Brasil. Aqui é a Dua Lipa! Muita saudade da energia, da alegria e da vibe única do Brasil. (Estou) Muito animada de levar a nova turnê para vocês. Prometa!”, disse Dua Lipa, usando o bordão da vencedora do BBB.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Agenda da turnê de Dua Lipa Foto: Divulgação Dua Lipa no Met Gala 2024 Reprodução: YouTube/Vogue Dua Lipa Reprodução Dua Lipa vestindo look inspirado no Brail Reprodução Dua Lipa Reprodução/@dualipa Pelo perfil de Juliette, Dua Lipa manda recado em português para fãs do Brasil Reprodução/@juliette Voltar

Próximo

“Dia 15 de novembro em São Paulo, no Estádio do Morumbi, e 22 de novembro, no Rio, no Estádio Nilton Santos. Vamos cantar, dançar e viver. Eu amo vocês!”, prometeu aos fãs.

A nova turnê de Dua Lipa, que promove o terceiro álbum da cantora, “Radical Optism”, percorre também a América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. A diva pop desembarca em novembro na Ámerica Latina, com apresentações na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México – e claro, aqui no Brasil -.

Esta será a terceira vez que Dua Lipa se apresenta no Brasil. Em 2017, ela fez sua estreia no país na abertura dos shows do Coldplay na turnê “A Head Full of Dreams” e realizou uma apresentação solo na capital paulista. Já em 2022, foi uma das principais atrações do Rock in Rio, e também fez um show no Anhembi, em São Paulo.