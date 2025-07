Duas motos colidem em acidente próximo ao Canal da Maternidade

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde desta sexta-feira (11), nas proximidades do Canal da Maternidade, pouco antes do Fricarnes, na capital do Acre, Rio Branco.

Testemunhas relataram que a colisão ocorreu em uma via movimentada da região, provocando a queda dos condutores. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas ou as causas do acidente.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento no local. O trânsito ficou parcialmente lento na área durante o atendimento à ocorrência.