Duas pessoas morrem após aeronave cair em São José do Rio Preto, interior de São Paulo

No dia 1º de julho de 2025, às 11h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de vulto envolvendo meio de transporte aeronáutico. Tratava-se da queda de uma aeronave de prefixo PP-RDJ, em área rural localizada na Estrada Municipal José Domingues Netto, s/n, Estância Santa Inês, no município de São José do Rio Preto/SP. Foram empregadas seis viaturas – totalizando um efetivo de 16 bombeiros militares, No local, foram encontradas duas vítimas em óbito, com a constatação realizada pelo médico do SAMU. A aeronave não atingiu estruturas próximas, tampouco houve vazamento de combustível. Foram acionados o CENIPA e a Polícia Técnico-Científica para as devidas providências. A ocorrência permanece em andamento.

Veja: