Duas rotas e 25 vans atenderão público da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul; CONFIRA

Durante as seis noites da Expoacre Juruá 2025, que tem Cruzeiro do Sul nesta terça-feira (1), o transporte coletivo será reforçado com 25 vans que farão o trajeto até o Estádio Arena do Juruá, localizado na Rodovia AC-405.

O serviço estará disponível a partir das 18h e seguirá até uma hora após o encerramento dos shows. A tarifa será de R$ 10 por passageiro.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Transportes Coletivos do município, Kleberson Vieira, o número de veículos poderá ser ampliado conforme a demanda, garantindo que todos os frequentadores possam retornar com segurança aos seus pontos de origem após o fim da programação noturna.

Duas rotas foram definidas para atender ao público. A Rota 1 terá como ponto de partida o estacionamento das vans no Centro, ao lado do Porto Cruzeiro, com passagem pela Avenida Copacabana e bairro Formoso, seguindo pela AC-405 até o local do evento.

Já a Rota 2 começa na rodoviária, passando pela Rua 25 de Agosto, bairro Aeroporto Velho e Praça da Juventude, também com destino final na Arena do Juruá. Ambas as linhas seguirão diretamente até o parque de exposições.