Dublador das vozes de Goku, Bob Esponja e Batman confirma presença em evento nerd no Acre

O universo nerd do Acre terá um encontro épico nos dias 8 e 9 de novembro, no Gran Reserva, em Rio Branco. A Comic Nerd 2025 promete ser uma celebração inesquecível para fãs de animes, quadrinhos, cosplay e cultura pop, reunindo grandes nomes da dublagem brasileira e campeões nacionais de cosplay.

O destaque do evento será Wendel Bezerra, dublador oficial de personagens icônicos como Goku (Dragon Ball), Bob Esponja (Bob Esponja Calça Quadrada) e Batman (The Batman). A presença de Wendel é um dos pontos altos da programação, que também conta com outras vozes marcantes do cenário nacional.

Entre os convidados confirmados estão:

Fábio Lucindo, voz de Kuririn (Dragon Ball), Ichigo Kurosaki (Bleach), Bakugo (My Hero Academia) e outros personagens famosos;

Tânia Gaidarji, dubladora da Bulma (Dragon Ball), Chum Li (Street Fighter), Izumi Curtis (Fullmetal Alchemist) e outras personagens que marcaram a infância de muitos;

Breno Costa, o Nobrekai, campeão nacional de cosplay da CCXP 2022, interpretando o personagem Maito Gai (Naruto).

A programação promete surpresas e atrações que levarão o público a uma verdadeira jornada pelo universo de Dragon Ball e da cultura nerd em geral.

Além de diversão e cultura, o evento tem um propósito solidário: a entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e ração animal). Os alimentos arrecadados serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade no estado do Acre.

Para ficar por dentro de todas as novidades e detalhes da Comic Nerd 2025, acompanhe as redes sociais oficiais do evento: @_seict, @ima.oficial e @anac.nerd.