Duda Guerra, ex-nora de Luciano Huck, assume novo namoro

Duda Guerra voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (2 de julho), ao assumir publicamente seu novo romance. A influenciadora, que é ex-namorada de Benício Huck, compartilhou fotos ao lado do estudante de Medicina Bruno Welter Lucianelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), oficializando o relacionamento e deixando os fãs animados.

O novo casal surgiu em clima de intimidade nas redes sociais, poucas semanas após o término do namoro de Duda com Benício. O timing da revelação chamou a atenção dos internautas, que rapidamente relembraram o antigo relacionamento e começaram a especular sobre bastidores mal resolvidos.

O fim do relacionamento com Benício Huck

Apesar de o término entre Duda e Benício ter sido tratado com discrição, quem acompanhava de perto afirma que a relação enfrentou resistência dentro da família Huck. Fontes ligadas ao círculo dos apresentadores indicam que Angélica nunca se sentiu confortável com a exposição do casal nas redes sociais.

Segundo os boatos, a apresentadora teria demonstrado incômodo com a intensidade da vida pública do filho ao lado da influenciadora digital. A soma de tensões familiares, exposição nas redes e pressão da opinião pública teria apressado o fim do relacionamento.

Agora, Duda inicia uma nova fase ao lado de Bruno Lucianelli, que mantém um perfil mais reservado nas redes, com apenas 1.600 seguidores, em contraste com a vida pública da influenciadora.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.