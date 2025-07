Duda Reis passa por cirurgias plásticas após nascimento da filha: “Meu peito caiu 10 cm”

Duda Reis, de 24 anos, revelou nesta segunda-feira (14/7), que decidiu passar por algumas cirurgias estéticas após o nascimento da filha de sete meses, Aurora, fruto do casamento com Du Nunes. A influenciadora contou que perdeu todo o peso que ganhou durante a gestação, mas que a flacidez das mamas ainda a incomodava.

A influenciadora digital contou que engordou 27 quilos durante a gravidez, e que apesar de ter perdido o peso, a flacidez e o excesso de peles estavam a incomodando: “O meu peito, para vocês terem uma noção, ele caiu 10 centímetros. E quando eu puxava meu peito, vinha pele até aqui. Eu estava muito insegura com isso”, desabafou através de um vídeo no Tiktok.

Duda passou por uma mastopexia (remodelação da mama) e colocou 220ml de silicone: “80% por baixo do músculo, 20% por cima. E aí eu falei, cara, já estou lá. A verdade é essa. Eu vou fazer o resto”, falou, afirmando que aproveitou para tirar algumas gordurinhas que ficaram nos flancos e nas costas.

Os procedimentos aconteceram há uma semana, e nesta segunda, foram retirados os drenos. A mãe de Aurora disse estar “super feliz” com o resultado e ressaltou que a cirurgia foi possível graças a sua rede de apoio com os cuidados da filha e que recebeu incentivo da médica pediatra para fazer logo: “A pediatra da Aurora falou: ‘Cara, faz. Faz agora. Aproveita e faz agora. Porque daqui a pouco ela vai demandar ainda mais do seu físico’”, relatou.

“Não estou incentivando nada. Não tem certo ou errado, mas existe o que funciona para mim”, falou Duda, que deixou claro se tratar de uma escolha pessoal. “Não foi só acadêmica, mas também foi. Eu precisei me cuidar, precisei melhorar minha alimentação, fui para a academia, para ter um resultado melhor e por questão de saúde mesmo”.