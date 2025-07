Dupla acreana formada por pai e filho participa do programa “Quem Arrisca Ganha Mais”, do SBT

Direto do Acre para as telinhas de todo o Brasil, Keslley Dourado e seu pai, Kelson Sousa, participaram das gravações do programa “Quem Arrisca Ganha Mais”, apresentado por Celso Portiolli, no SBT. Eles formaram a primeira dupla acreana a ser selecionada para o quadro, que une histórias inspiradoras, desafios e muita emoção.

A participação começou com a inscrição feita em 2024. Em fevereiro de 2025, entre milhares de histórias enviadas por todo o país, pai e filho foram pré-selecionados e passaram por diversas etapas de seleção, como gravação de vídeo com interação e entrevistas. O processo terminou com a aprovação oficial da dupla para integrar o programa.

As gravações aconteceram entre os dias 2 e 4 de julho deste ano, em São Paulo, com filmagens realizadas na Loja Havan e nos estúdios do SBT.

Devido a uma cláusula de confidencialidade, Keslley e Kelson ainda não podem revelar o resultado da participação. O episódio vai ao ar no dia 17 de agosto de 2025, e qualquer informação antecipada pode comprometer a surpresa do quadro.

Mesmo sem poder dar spoilers, a experiência foi marcante para os dois. “Foi uma experiência inesquecível. Carregar a bandeira do nosso estado diante das câmeras, ao lado do meu pai, foi algo que vamos levar para a vida inteira”, contou Keslley, emocionado.