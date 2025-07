Dupla de atletas do Acre conquistam medalha de bronze em campeonato no Recife

O atletismo acreano vem ganhando cada vez mais força no cenário nacional. Em junho, duas jovens atletas do estado subiram ao pódio do 49º Troféu Norte-Nordeste de Atletismo, realizado em Recife. Jocilene Chaves e Manuela Moreira conquistaram medalhas de bronze nas provas de heptatlo e marcha atlética, consolidando o bom momento vivido pelo esporte local.

Conquistas que transformam vidas

A medalha conquistada por Jocilene Chaves, de 22 anos, moradora de Bujari, representa mais do que um resultado: é a virada de chave em sua trajetória. Ela participa de um projeto independente e conta que o amor pelo atletismo nasceu em 2015, quando um professor apresentou a modalidade em sua escola. Desde então, a atleta segue firme nos treinos, superando desafios e aprimorando suas técnicas.

No Troféu Norte-Nordeste, ela encarou a exigente prova do heptatlo que reúne sete modalidades em dois dias e garantiu o bronze com muito esforço. “Essa conquista vai ficar marcada na minha vida. O atletismo me ensinou sobre foco, força e superação”, destacou.

Incentivo que abre caminhos

Mesmo sem patrocínio fixo, as duas atletas puderam participar da competição graças ao apoio do governo do Estado, que custeou as passagens. Esse suporte tem sido essencial para ampliar o acesso de atletas acreanos a torneios nacionais e permitir que novos talentos sejam descobertos.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, o Acre vive um momento especial no esporte, com investimentos em viagens, hospedagens e estrutura para os atletas. “O governo tem feito sua parte, garantindo que mais jovens tenham a chance de competir e crescer no esporte”, afirmou.

Projeto Atletas do Acre: formação e inclusão

Boa parte dessas promessas do esporte local vem sendo revelada pelo Projeto Atletas do Acre (PAA), fundado há 13 anos por Wedson Coelho. Atualmente com cerca de 50 alunos, o projeto promove inclusão, condicionamento físico e integração social. “Nosso trabalho acolhe atletas de diferentes perfis. O atletismo tem espaço para todos”, reforça Wedson.

Ele também destaca a importância do apoio governamental. “Sem ajuda com passagens e estrutura, seria inviável participar de competições fora do estado. O governo tem sido nosso parceiro essencial.”

Futuro promissor na pista

Além das medalhas conquistadas em Recife, o projeto também viu outros jovens se destacarem recentemente. Em maio, três atletas viajaram a João Pessoa para o Campeonato Norte-Nordeste Sub-18. Mesmo sem medalhas, Rayane de Souza e Samuel Alves alcançaram o 4º lugar em suas categorias, o que mostra que o futuro do atletismo acreano é promissor.

“Fiquei nervosa, mas o resultado me motivou muito. Agora é treinar mais para conquistar uma medalha da próxima vez”, disse Rayane, de apenas 15 anos, que compete na prova dos 3 mil metros.

Esporte que transforma

O atletismo vai além das medalhas. É uma ferramenta de inclusão, formação de caráter e superação. Com dedicação, apoio e projetos sociais, o Acre segue revelando jovens que representam o estado com orgulho e mostram que o esporte pode mudar vidas.