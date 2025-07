Dupla é presa por agredir mulher e roubar a moto dela em plena luz do dia

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica e um adolescente foram detidos no fim da tarde desta sexta-feira (18), após assaltarem uma mulher na Rua 7 de Setembro, no bairro Placas, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia, Tiago Adelino Oliveira dos Reis, de 18 anos, e um menor de 17 anos abordaram a vítima enquanto ela estava parada com sua motocicleta Yamaha Neo, de cor vermelha, em frente a uma residência. A dupla estava armada com uma faca e um simulacro de arma de fogo. Eles agrediram a mulher e fugiram levando o veículo.

Um policial penal que passava pelo local em uma caminhonete presenciou a ação e iniciou uma perseguição. Os assaltantes seguiram até a Rua Joaquim Macedo, no bairro Francisco, onde perderam o controle da moto e colidiram contra um muro. O adolescente foi capturado no local, enquanto Tiago conseguiu fugir a pé.

Equipes do Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram buscas na região. Pouco depois, Tiago foi localizado escondido em uma área de mata na Rua 10 de Julho, também no bairro Placas.

Após a captura, os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica e, em seguida, levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça.