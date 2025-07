Dupla que saiu do Acre é presa com drogas após perseguição e colisão com viatura da PRF na BR-364

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão em flagrante de dois homens por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, (15) na BR-364, em Porto Velho (RO). Os suspeitos, que retornavam do estado do Acre, foram interceptados em dois veículos distintos após levantarem suspeitas por trafegar em alta velocidade.

A tentativa de abordagem ocorreu quando as equipes da PRF deram ordem de parada aos motoristas. Apenas um deles obedeceu. O outro condutor fugiu, dirigiu na contramão, realizou manobras perigosas e chegou a colidir com uma viatura da PRF. A perseguição se estendeu por cerca de 45 quilômetros, até o distrito de Jaci-Paraná.

Com o apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), da Rádio Patrulha da Polícia Militar e de um agente da Polícia Civil, os policiais conseguiram localizar o veículo abandonado. Ele estava trancado e sem ocupantes. Pouco depois, o motorista foi encontrado nas proximidades com a chave do carro em mãos. Ele confessou estar transportando drogas em parceria com o outro suspeito.

Durante a inspeção nos veículos, as equipes apreenderam um grande carregamento de entorpecentes: 127 tabletes de maconha, 6 tabletes de skunk uma forma mais potente da cannabis e 20 tabletes de pasta base de cocaína.

Ambos os envolvidos foram levados à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os veículos e todo o material ilícito. Além da acusação de tráfico de drogas, o motorista que colidiu com a viatura também responderá por dano qualificado.

