Duplas de Bia Haddad e Luísa Stefani avançam às oitavas de Wimbledon

As mulheres brasileiras seguem vivas no Torneio de Wimbledon, um dos quatro principais eventos do circuito mundial de tênis, os Grand Slams. Neste sábado (5), Beatriz Haddad Maia avançou às oitavas de final das duplas femininas com a alemã Laura Siegmund, enquanto Luísa Stefani foi às oitavas das duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury. A competição centenária e mais antiga da modalidade, que é disputada em piso de grama, ocorre em Londres, no Reino Unido.

A parceria entre Bia, número 35 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e Laura (22ª) não teve dificuldades para bater as britânicas Jodie Burrage (142º) e Sonay Kartal (389ª) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em uma hora e 21 minutos. Nas oitavas, a dupla enfrentará a russa Veronika Kudermetova (11º) e a belga Elise Mertens (19ª) em compromisso que ainda será agendado.

Já Luísa, 29ª na lista da WTA, e Salisbury, 17º do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), estrearam na disputa mista superando os neozelandeses Michael Venus (20º da ATP) e Erin Routliffe (3ª da WTA).

A brasileira e o britânico precisaram de uma hora e 15 minutos para fazer 2 sets a 0 nos rivais (6/4 e 6/4). Nas oitavas, eles terão como adversários o argentino Andres Molteni (22º da ATP) e a norte-americana Asia Muhammad (10ª da WTA). A previsão é que o jogo será neste domingo (6), em horário a ser definido.

Luísa ainda disputa o torneio de duplas femininas ao lado da húngara Timea Babos (23ª). A parceria terá pela frente, nas oitavas, a australiana Ellen Perez (18ª) e a ucraniana Lyudmyla Kichenok (14ª). A partida ainda será marcada. Um eventual duelo entre as duas representantes brasileiras no torneio pode ocorrer somente na final.

O Brasil também marca presença nas oitavas de final das duplas masculinas. A parceria 100% verde e amarela entre Marcelo Melo (58º da ATP) e Rafael Matos (44º) decide vaga nas quartas de final contra o austríaco Alexander Erler (42º) e o alemão Constantin Frantzen (52º).

Já Marcelo Demoliner (87º) e o argentino Guido Andrezzi (51º) medem forças com os britânicos Julian Cash (12º) e Llyod Glasspool (10º). Os dois jogos estão previstos para domingo, sem horário definido.