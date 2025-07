Dustin Poirier se despede do UFC com derrota inédita para Max Holloway

A despedida de Dustin Porier do UFC não podia ser de outra maneira, se não com muita emoção. Em embate de cinco rounds contra Max Holloway, o veterano foi derrotado pelo havaiano pela primeira vez, no evento de número 318, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Com a vitória, Holloway permaneceu como campeão pelo cinturão BMF.

A disputa entre os dois é de longa data e a luta deste sábado (19/7) fechou uma trilogia. Nas duas anteriores, Poirier saiu vencedor. Em 2012, Holloway estreiou no UFC e o adversário foi Dustin Poirier, que triunfou na ocasião. Desta vez, ele dá adeus ao octógono e, por coincidência do destino, foi contra aquele que foi seu novato. Não havia maneira melhor do desafiante encerrar o ciclo. Dustin tinha a meta de tomar o cinturão BMF, fechando três vitórias nas três vezes que se encontraram.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Poirier se despediu do UFC

Cooper Neill/Zuffa LLC Getty Images 2 de 3

Holloway venceu Poirier pela primeira vez

Cooper Neill/Zuffa LLC getty Images 3 de 3

Poirier tinha duas vitórias contra Holloway

Cooper Neill/Zuffa LLC Getty Images

O cinturão BMF foi criado em 2019 e disputado pela primeira vez por Jorge Masvidal e Nate Diaz. A premiação indica o lutador mais durão do UFC (em inglês, “Baddest MotherF*cker”).

Holloway entrou no octogono decido a mostrar porque era o vencedor do título BMF. O havaiano queria a vitória inédita em cima do algoz. Ele, então, foi para cima de Poirier de maneira efetiva e se sobressaiu no primeiro round.

No segundo assalto, Holloway começou dando continuidade ao que vinha fazendo. Mas a experiência do adversário quebrou essa sequência. Poirier, no final da etapa, levou o adversário ao chão, mas não teve tempo o suficiente para desenvolver.

Apesar do susto, o havaiano voltou a comandar a luta no round três, mas sem muitos golpes de grande risco de finalização. Contudo, o assalto não deixou a intensidade de lado por nenhum momento.

Após 25 minutos, o campeão foi escolhido pelos juízes. Holloway manteve o cinturão BMF por decisão unanime.