Dúvida canina: sexo na frente do pet faz mal? Veterinário responde

Vai fazer sexo e o pet está no quarto? Segundo o veterinário Thiago Borba, não há risco direto ao animal, mas é importante observar o comportamento do bichinho de estimação. “O cão não entende os rituais do sexo nos humanos. Eles podem ficar agitados pela movimentação, porém, não têm percepção do ato em si”, explica.

Em alguns casos, o animal pode reagir mal à interação física entre os donos. “Cães mais possessivos podem sentir ciúmes do contato entre seu humano preferido e outro, podendo até mesmo avançar”, alerta Borba. Por isso, o ideal é observar como o pet se comporta nessas situações.

A presença do animal no ambiente não representa riscos extras de higiene. “Não existe nada além do que já sabemos sobre higiene. O pet no local não soma mais fatores de risco”, afirma.

Como lidar com o comportamento do pet

Caso o animal fique curioso ou agitado, o tutor deve conduzi-lo com calma a um local onde ele se sinta confortável e seguro. “Todo cão deve ter um cercado ou caixa de transporte e ser treinado para ficar tranquilo nesse espaço”, orienta o veterinário.

Sobre comportamentos como latidos ou miados durante o ato, Borba ressalta que esses sinais podem indicar ansiedade, ciúmes ou falta de limites, e é importante que os donos prestem atenção nesses indícios para corrigir com treino e orientação.

Por fim, o especialista lembra que não há necessidade de cuidados extras além, é claro, do bom senso.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.