É amanhã! Veja como será o “Game dos 100” e quem vai competir no novo reality

O “Game dos 100”, nova aposta da Record para agitar os finais de semana, estreia neste domingo (20/7), com apresentação do casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, e participação da ex-jogadora de vôlei Márcia Fu como repórter. A competição reúne rostinhos anônimos e já conhecidos do público, como ex-realities, influenciadores, cantores, atletas e mais. As provas rolam em uma arena gigante, cheia de luzes que destacam cada competidor. Nos bastidores, os participantes se concentram em um lounge enquanto aguardam a vez de entrar no jogo. Para levar o prêmio de R$ 300 mil, é preciso muito mais do que sorte: as provas exigem raciocínio, estratégia, resistência e força.

Quem será que leva a melhor? Ao longo de 10 episódios, vamos assistir a 99 provas, e a cada semana, 10 desafios serão transmitidos. O último a perder a dinâmica se despede do reality. O formato é inspirado no internacional “99 To Beat”, que já foi exibido no Reino Unido, Itália, Alemanha, Bélgica e outros países, chegando pela primeira vez ao Brasil. Para uma experiência imersiva e que prenda a atenção dos telespectadores, a Record optou por usar drones e câmeras especiais.

O elenco do “Game dos 100” traz uma verdadeira mistura de personalidades conhecidas, com figuras marcantes diferentes emissoras e plataformas. Representando o “Big Brother Brasil”, sucesso da Globo, estão Vanessa Mesquita, Wagner Santiago, Renan Oliveira e Janaína do Mar. Ainda da mesma emissora, o cantor Nick Cruz, que integrou o casting da primeira temporada do “Estrela da Casa”, também marca presença na disputa. Já os ex-peões de “A Fazenda”, da Record, chegam em peso: Alex Gallete, Ângela Bismarchi, Fernanda Lacerda, Fernando Presto, João Zoli, JP Mantovani, Kamila Simioni, Rosiane Pinheiro e Ovelha, que prometem movimentar o jogo.

Na lista ainda entram nomes de outros realities que marcaram o público: Adryana Ribeiro, ex-Power Couple Brasil do próprio canal, Vanessa Kurashiki, do “Casamento às Cegas: Brasil” (Netflix), e Renan Brasil, do “De Férias com o Ex: Salseiro VIP” (MTV). Até mesmo os sósias de Gusttavo Lima e Marília Mendonça entraram na aventura. Façam suas apostas! Qual será o jogador que vai garantir uma bolada na conta bancária?