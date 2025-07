É festa! esquenta do Bloco Goiabita acontece neste sábado em Brasiléia

A Rua da Goiaba, no coração de Brasileia, volta a pulsar no ritmo contagiante do Bloco Goiabita, que faz seu esquenta nesta sábado (05), a partir das 19h30, com paredão, alegria e muito open bar. O evento, que já se tornou símbolo da cultura popular local, reúne moradores, amigos e foliões de toda a fronteira.

Tudo começou de forma simples e autêntica, em julho de 2024, quando um grupo de amigos resolveu fazer seu próprio carnaval, ali mesmo, na calçada de casa. Sem trio elétrico, sem grandes estruturas. Só paredão, copo cheio e alma leve. Nascia ali o Bloco Goiabita, com apenas 35 participantes, entre estudantes, vizinhos e apaixonados por uma boa festa.

O que parecia uma brincadeira despretensiosa virou um fenômeno. No ano seguinte, o bloco já reunia mais de 300 foliões, transformando a Rua da Goiaba no mais animado corredor da folia de Brasileia.

Hoje, o Bloco Goiabita é mais que um evento: é parte da identidade local. É tradição, é resistência, é celebração da amizade e da alegria coletiva.

E nesta sexta, a festa recomeça!

Com o paredão no talo, a energia de sempre e aquela vibe raiz que só a Goiabita tem, o esquenta promete esquentar o centro da cidade. A concentração começa às 19h30 na Rua da Goiaba, onde tudo começou e onde o coração do bloco bate mais forte.

Leve sua alegria, reúna os amigos e venha viver essa história!

Porque o Goiabita não é só um bloco. É raiz, é povo, é história viva de Brasileia.