É hit! “Seresta Internacional in Aracaju” de Jú Márques ganha audiovisual com participações

Exclusivo

O portal LeoDias conversou com a cantora que está arrebatando multidões e brilhando nas plataformas de streaming com as suas canetadas de sucesso

Direto da Ceilândia (DF) para o palco sergipano, Jú Márques está com tudo e preparou mais um passo marcante em sua trajetória musical. Nesta quarta-feira (16/7), a artista desembarcou na capital de Sergipe para registrar o “Seresta Internacional In Aracaju”, um audiovisual especial gravado na icônica Praça Fausto Cardoso, que começou a partir das 16h, com entrada gratuita. Com mais de 1 bilhão de visualizações nas redes e uma legião de fãs, a estrela prometeu surpreender com um repertório que mistura clássicos internacionais repaginados no estilo seresta e faixas autorais que carregam sua identidade única. E tem reforço de peso nesse show!

Os cantores MC Tuto, Mikael Santos e Simone Morena se juntam à loira no palco, garantindo encontros musicais que vão emocionar e levantar o público. A fusão de ritmos e vozes promete uma experiência intensa, com performances que transitam entre o romantismo, o groove e o talento nordestino. Anota aí: é o tipo de noite que promete entrar para a história e todo mundo está convidado. Em conversa com o portal LeoDias, Jú celebrou mais uma conquista e entregou os bastidores: “Cantei embaixo de chuva, cheia de energia boa e muita vida”.

Veja as fotos Jú MárquesFoto: Reprodução/Instagram @jumarquescantora Jú MárquesFoto: Reprodução/Instagram @jumarquescantora Jú MárquesFoto: Marcel Bianchi Jú MárquesFoto: Marcel Bianchi

“Trouxe minha seresta para Aracaju, e tudo parece um sonho. Estar aqui, num lugar que sempre me recebe com tanto amor, é de encher o coração de alegria. Hoje, realizo mais um sonho e mais um passo importante na minha carreira. Viver isso é uma honra! Agradeço a Deus por isso”, finalizou. Anteriormente, Márques já havia comentado a expectativa para a superprodução, pronta para entrar em ação: “É uma honra enorme poder levar a minha seresta para outros cantos do mundo”.

“Saí da Ceilândia, e Aracaju sempre me abraçou muito, me recebeu com muito carinho desde a primeira vez que vim aqui. Por isso, não tinha outro lugar pra escolher, tinha que ser lá. O projeto é muito especial porque reúne canções internacionais com a minha essência e músicas autorais que contam um pouco da minha história. Quero todo mundo comigo nesse momento único! Estou muito emocionada em viver isso. Espero que o público se divirta com as minhas músicas”, disse a famosa.