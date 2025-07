É semifinal! Copa América Feminina tem jogos decisivos a partir desta segunda

As fases finais da Copa América Feminina estão se aproximando. Após uma primeira etapa tensa e cheia de emoções, as semifinais começam nesta segunda-feira (28/7), com Argentina e Colômbia em campo. No dia seguinte, é a vez do Brasil jogar contra o Uruguai.

Primeira Semifinal: Argentina x Colômbia

Na primeira semifinal, que acontece nesta segunda (28/7), às 21h (horário de Rio Branco), a Argentina é a favorita a se classificar para a decisão. A Albiceleste foi a melhor seleção do grupo A, com 100% de aproveitamento. As Hermanas venceram Uruguai e Peru, por 1 x 0, Chile, por 2 x 1, e Equador, por 2 x 0. Ao todo, foram cinco gols marcados e apenas um sofrido.

Florencia Bonsegundo é a artilheira da equipe, com duas bolas na rede.

Já a Colômbia, ficou em segundo lugar no grupo B, atrás somente do Brasil. Foram duas goleadas, 8 x 0 contra Bolívia e 4 x 1 contra Paraguai, além de dois empates sem gols, em disputas com a Seleção Brasileira e Venezuela.

A craque do time é Linda Caicedo, meia do Real Madrid.

Segunda Semifinal: Brasil x Uruguai

Na terça-feira (29/7), às 21h (horário de Rio Branco), é a vez do Brasil entrar em campo. Também invictas, as comandadas de Arthur Elias buscam o nono título em 10 edições.

A equipe verde e amarela chega ao mata-mata após empate por 0 x 0 com a Colômbia, em uma partida em que jogou grande parte do tempo com uma jogadora a menos, quando Lorena foi expulsa. A goleira, inclusive, é desfalque da Seleção para o confronto decisivo, e Cláudia, que entrou no último jogo da primeira fase, deve ser a titular.

Do outro lado, o Uruguai se classificou após vencer o Chile, por 3 x 0, na partida derradeira da fase de grupos. Essa foi a segunda vitória da Celeste na Copa América Feminina — antes, triunfo por 1 x 0 contra o Peru.

A segunda-feira (28/7) também é dia de definir o quinto lugar do torneio. Chile e Paraguai entram em campo às 18h (horário de Rio Branco).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.