É tri do Brasil! Juninho_eFootball conquista o Mundial de eFootball mobile

A grande final do Mundial de eFootball (eFootball Championship) aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 21, com a conquista da modalidade mobile pelo mineiro José “Juninho_eFootball” Antônio, de 24 anos. Este foi o terceiro título brasileiro consecutivo do Mundial de eFootball mobile, conquistado em 2024 por Rentão, e em 2023 por Lukas El_Mysterio. Com o maior número de representantes nas finais do mundial, o Brasil tinha quatro atletas na disputa do título: Juninho_eFootball e Carlinhos no mobile e Henrykinho e João Victor no console. As finais foram disputadas presencialmente nos estúdios da Konami em Tóquio, no Japão.

“Espero que o título mostre a força do Brasil no eFootball e anime mais pessoas a jogarem esses torneios”, disse Juninho.

Juninho foi um dos quatro brasileiros classificados para as finais presenciais no Japão. A presença brasileira se fez notar não só pela quantidade de jogadores nos playoffs — um quarto do número total de 16 jogadores — mas também pela imponência dos jogadores brasileiros, todos classificados para o mata-mata após a Fase de Grupos do dia 20, com exceção de Carlinhos, que teve um mal-estar horas antes da disputa da primeira etapa do torneio e acabou sendo eliminado das finais.

Logo na primeira partida do mata-mata da modalidade console, porém, os brasileiros encerraram a participação. Henrykinho perdeu para o italiano Ettorito por 3 a 1, enquanto João Victor caiu para o espanhol M_Mestre_ nos pênaltis. Apenas Juninho, no Mobile, conseguiu não só estrear bem nos playoffs, como bater os três adversários seguintes: Daiki (Japão), Dennis (Indonésia) e Ding (China). Com as vitórias, Juninho garantiu o primeiro título mundial da carreira e manteve o Brasil no topo do eFootball mobile.

A celebração do campeão

Após a conquista, Juninho comemorou o feito e destacou ao ge a evolução em relação ao desempenho do ano anterior. O mineiro também fez questão de reconhecer o apoio da comunidade, que acompanhou sua trajetória rumo ao título.

“Muito feliz por realizar um sonho, depois de não conseguir ir tão bem ano passado me preparei e voltei mais forte, ganhando todos títulos possíveis nesse ano até agora e muito feliz com meu desempenho”, afirmou. “O pessoal torceu muito por mim, gostam muito de mim e me apoiam bastante em todos os torneios”, agradeceu Juninho.

Sobre o impacto da conquista, ele acredita que o resultado pode inspirar novos atletas e reforçar o papel de liderança do Brasil no cenário, e de olho no futuro, Juninho já projeta os próximos passos com foco total.

“É muito bom mostrar a força do Brasil no eFootball, isso anima mais pessoas a jogarem esses torneios. Agora é continuar treinando e focado esperando os próximos torneios e oportunidades que surgirem”, disse o jogador.

Com ausência de brasileiros no console após as eliminações de Henrykinho e João Victor nas quartas-de-final, o título da modalidade ficou para o tailandês BRU_JEANSUI.

Fase de grupos – dia 1, 20/07

Apesar da classificação de João Victor, Juninho e Henrykinho para o mata-mata, a vida do Brasil não foi fácil na Fase de Grupos. O primeiro brasileiro a entrar em campo foi o próprio Juninho, pela modalidade mobile: das três partidas disputadas, o jogador do Barcelona empatou duas e venceu uma. Na primeira partida, Juninho empatou com Youssef_Amara, da Tunísia por 1 a 1; na segunda, venceu por 2 a 1 do tailandês BRU_Jxmkt e fechou a primeira etapa com outro empate, por 2 a 2, contra KILLERM12, do Nepal.

Depois, na modalidade console, Henrykinho foi o primeiro a jogar, também com dois empates e uma vitória na Fase de Grupos. Na primeira partida, o atleta da Inter de Milão empatou com o japonês “Katsupeeya“, por 2 a 2, em seguida jogou com francês por outro empate, desta vez por 5 a 5. Foi só na última partida do Grupo A, contra o indonésio Zeus_Rommyhw, que Henrykinho desencantou e goleou o adversário por 7 a 1.

João Victor, da Onic Esports, foi o último brasileiro a entrar em campo. Com uma vitória por 3 a 1 logo no começo contra Ax, do Japão, Jvictorpro parecia que iria ter uma classificação fácil, mas a derrota por 2 a 1 para o Tailandês BRU_JEANSUI complicou e muito a caminhada do brasileiro. Por conta dos outros resultados do grupo, bastou um empate de 3 a 3 contra o italiano Naples17x-OP para se classificar ao mata-mata.

Carlinhos eliminado por W.O.

Diagnosticado com AME (Atrofia Muscular Espinhal), doença genética rara e progressiva que compromete os movimentos e a força muscular, Carlinhos convive com limitações motoras severas. Único participante PcD do torneio, Carlinhos se sentiu mal após as mais de 30 horas de voo entre o Paraná e Narita, cidade japonesa na província de Chiba onde desembarcou. O atleta chegou a ser encaminhado ao hospital local para primeiros socorros, mas foi liberado horas depois e passa bem.

Com o ocorrido, infelizmente Carlinhos não pôde jogar a Fase de Grupos e acabou eliminado. Apesar da despedida precoce ao torneio, é fato que o jogador fez história no cenário e a participação no mundial não só vai ser lembrada pela comunidade mas também inspirar novos atletas que sofrem com dificuldades similares a perseguir um sonho dentro dos esports.

