“É triste ver a que ponto o Nikolas chegou”, critica Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) subiu o tom das críticas a Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou sua artilharia contra o deputado federal mineiro nos últimos dias em cobrança por apoio a sua empreitada nos Estados Unidos em busca de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eduardo rachou o bolsonarismo por ter pedido para que brasileiros agradecessem pelas sanções promovidas por Donald Trump ao Brasil e por criticar quem defende as negociações com o presidente dos Estados Unidos, o que para o filho 03 de Bolsonaro só será resolvido com anistia a seu pai.

Em conversa com o blogueiro foragido Allan dos Santos, ele endossou críticas pela suposta proximidade do deputado com o perfil de uma mulher que se define como ex-bolsonarista.

Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 28, 2025

Santos compartilhou a crítica de um perfil chamado Coringa Opressor com crítica ao anúncio por Nikolas de um perfil de direita chamada Baianinha Intergalática no Space do X. “Isso aconteceu mesmo? Se sim, o @nikolas_dm é canalha, pois essa vadia já falou merda até de minha filha doente”, disse o blogueiro.

Eduardo afirmou que a mulher é “uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família”. “É triste ver a que ponto o Nikolas chegou”, completou.

Críticas a Nikolas

Na semana passada, Eduardo disse que Nikolas tem sido “pouco ativo” nas redes sociais em relação ao trabalho que está sendo feito pelo parlamentar nos Estados Unidos.

Segundo Eduardo, Nikolas tem “o maior perfil nas redes sociais entre os parlamentares” e é “a voz mais escutada”, além de saber como “fazer um vídeo viralizar”. O parlamentar falou em entrevista à Revista Oeste.

Leia também

“Então, na nossa percepção, acho difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos — e isso é vital para conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que temos no Brasil”, afirmou Eduardo.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é estranho que Nikolas “tenha sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante”.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde afirma estar trabalhando para restabelecer a justiça brasileira e tenta ajudar o pai, Jair Bolsonaro, réu em um inquérito sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil.

O que está acontecendo?

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo de uma investigação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que corre no STF, sobre sua atuação nos Estados Unidos.

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, Bolsonaro teve o celular apreendido, usa tornozeleira eletrônica, não pode deixar Brasília e terá de ficar em casa todas as noites, além de não poder usar as redes sociais.

No despacho, Moraes listou os crimes pelos quais Eduardo e o pai são investigados: coação no curso do processo; obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa; e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O documento cita que Eduardo Bolsonaro é acusado de reiteradamente e publicamente buscar a imposição de sanções pelo governo dos Estados Unidos contra membros do Supremo Tribunal Federal (STF), da PGR e da Polícia Federal (PF), alegando perseguição política.

“Eu não acho que o Nikolas uma pessoal mal-intencionada, mas confesso que esperava mais respaldo”, afirmou Eduardo.

O deputado também relembrou como o parlamentar usou uma peruca e fez um discurso que viralizou na Câmara dos Deputados: “Ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente da Casa. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu divulguei o vídeo do Nicolas”.

Ele elogiou Nikolas, afirmando que é um “excelente deputado federal”, mas disse que, se ele “estivesse mais engajado naquilo que está sendo feito nos Estados Unidos”, poderia estar “falando muito mais dele”.

Nas redes sociais, Nikolas tem divulgado diversas mensagens contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado chegou a fazer uma postagem, em sua conta no X, na qual comete um erro ortográfico proposital para ironizar uma decisão de Moraes. “Em breve, agente vai censurar”, publicou o parlamentar.