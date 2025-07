“É um evento que só a família Bolsonaro proporciona”, diz acreana sobre encontro com Michelle Bolsonaro

Nesta sexta-feira (11), no Afa Jardim, em Rio Branco, Michelle Bolsonaro participou de um encontro que reuniu apoiadores e lideranças locais. Essa foi a terceira vez que a ex-primeira-dama visitou o Acre, fortalecendo a presença da família Bolsonaro no estado.

Georgia Micheletti, acreana presente no evento, destacou a importância da iniciativa e afirmou: “É um evento que só a família Bolsonaro proporciona”. Ela também revelou ter vivido momentos de muita emoção, dizendo que “sorriu e chorou” e que se identificou profundamente com os valores do partido.

O encontro foi marcado por demonstrações de apoio e reforçou o laço entre a ex-primeira-dama e os simpatizantes locais.

Veja o vídeo: