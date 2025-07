Economize nos games! Gift Cards de PS, Xbox e Nintendo com até R$ 25 de desconto

O Mercado Livre está com uma promoção imperdível em Gift Cards para PlayStation 5 (PS5), PS4, Xbox Game Pass e Nintendo Switch. A oferta concede 5% de desconto a partir de R$ 30 nas compras, com um limite de até R$ 25 de abatimento por cupom e válido para apenas um uso. Para acessar a promoção, os jogadores podem clicar AQUI.

Como utilizar o cupom:

Para aplicar o desconto, clique em “Cupom de 5% OFF aplicar” no site e selecione o produto desejado. Na etapa de pagamento, antes de finalizar a compra, procure pelo aviso “Cupons (1 para aplicar)” na parte inferior da tela. Clique nesta opção para abrir uma nova janela onde seu cupom de 5% OFF estará listado. Basta clicar em “Ativar” para aplicá-lo à compra.

Ao retornar para sua compra, o desconto será ativado. Em testes, um cartão de R$ 530 do PlayStation teve um desconto de R$ 26,50, mesmo com o site informando um limite de R$ 25 para o cupom, que tem um limite interno de até R$ 150. O Mercado Livre também oferece parcelamento.

Opções de Gift Cards na promoção:

PlayStation Network e PS Store (PS5 e PS4): Cartões de R$ 100 (ficam R$ 95 ) até R$ 530 (ficam R$ 503,50 ).

e (PS5 e PS4): Cartões de (ficam ) até (ficam ). Nintendo eShop (Nintendo Switch e Nintendo Switch 2): Créditos de R$ 50 ( R$ 47,50 com o cupom) a R$ 500 (ficam R$ 475 ).

(Nintendo Switch e Nintendo Switch 2): Créditos de ( com o cupom) a (ficam ). Nintendo Switch Online : Cartões de assinatura.

: Cartões de assinatura. Jogos completos para Nintendo Switch : Como Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe , ambos saindo por R$ 293,81 com o cupom.

: Como e , ambos saindo por com o cupom. Xbox : Cartões com valores que vão de R$ 40 a R$ 200 com 5% de desconto.

: Cartões com valores que vão de a com 5% de desconto. Xbox Game Pass: Assinaturas de um mês (de R$ 59,90 por R$ 56,90) e três meses (R$ 170,99 com o cupom, com R$ 9 de desconto).

A promoção também abrange todo o setor de games, incluindo expansões como Hidden Treasures of Area Zero de Pokémon Scarlet e Violet, e moedas virtuais como Robux para Roblox, Diamantes para Free Fire, EA Sports FC Mobile Points, e muito mais.

