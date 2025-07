Éder Militão e Tainá Castro celebram lua de mel em Dubai; veja fotos

Tainá Castro compartilhou, nesta sexta-feira (25/7), novas fotos com Éder Militão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O casal escolheu o badalado destino turístico no Oriente Médio após a celebração do casamento, realizado em uma cerimônia luxuosa, em São Paulo.

Os dois posaram em um passeio ao deserto na capital do país muçulmano. O álbum de fotos conta com registros deles com roupas em tons claros e acessórios comuns da cultura local, como lenços e o o ghutra, utilizado para proteger a região da cabeça do sol. A região é conhecida pelas altas temperaturas, que podem ultrapassar os 40°C.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Com direito a passeio de buggy e registros com camelos, o casal já se prepara para embarcar para o próximo destino. Reprodução/@tainamilitao Com direito a passeio de buggy e registros com camelos, o casal já se prepara para embarcar para o próximo destino. Reprodução/@tainamilitao

Com direito a passeio de buggy e registros com camelos, o casal já se prepara para embarcar para o próximo destino. Reprodução/@tainamilitao

Com direito a passeio de buggy e registros com camelos, o casal já se prepara para embarcar para o próximo destino. Com direito a passeio de buggy e registros com camelos, o casal já se prepara para embarcar para o próximo destino. Reprodução/@tainamilitao

Os noivos atenderam à imprensa após a cerimônia. Portal LeoDias Éder Militão e Tainá Castro no casamento Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Éder Militão se emociona ao casar com Tainá Castro Reprodução/Gabriel Queiroz/Quem Éder Militão revela sonho com a Copa do Mundo de 2026 Portal LeoDias Voltar

Próximo

Em suas redes, Tainá destacou que momentos assim não são comuns na rotina do casal. Isso por conta dos compromissos profissionais do jogador, que defende o Real Madrid, da Espanha. “Eu tento aproveitar cada tempo, porque é muito difícil a gente tirar férias”, disse a influenciadora, que tem mais de 400 mil seguidores.

Depois dos Emirados Árabes Unidos, os pombinhos seguem para outro destino — esse ainda não revelado — antes do fim das férias do atleta. A novidade é que, ao contrário da atual, em que estão a sós, a nova etapa receberá a adição dos filhos. Ela é mãe de Helena, de 8 anos, e Matteo, de 4, frutos da antiga relação com Léo Pereira, do Flamengo, enquanto Éder é pai de Cecília, de 3 anos, relação com Karoline Lima, que é atual namorada de Léo.

“Depois daqui a gente vai fazer uma viagem com as crianças e aí, quando acabar as férias do Éder, a gente não sabe quando vai conseguir viajar de novo. A gente fica praticamente um ano trancado em função dos campeonatos. Eu viajo mais por conta de trabalho, mas com ele, com a família, a chance é quase nula”, disse Tainá.