Éder Militão rompe o silêncio sobre lesão e revela sonho com a Copa do Mundo de 2026

Horas antes de seu casamento com Tainá Castro, realizado na noite da última sexta-feira (18/7), no Palácio Tangará, em São Paulo, o zagueiro do Real Madrid e da Seleção brasileira Éder Militão desabafou em entrevista exclusiva à repórter Fernanda Siccherolli, do portal LeoDias. O jogador refletiu sobre o momento decisivo de sua carreira: o retorno aos gramados após a grave lesão no joelho que o afastou por quase um ano dos campos.

“Graças a Deus eu pude voltar, agora para fazer o que eu gosto, porque a gente tem uma vida muito agitada e, de repente, você para de fazer o que faz, de treino, do dia a dia… Ficar em casa machucado é muito difícil. Agora o sentimento de volta, eu fico muito feliz por toda a ajuda, da família, dos amigos, dos companheiros. E espero que agora não tenha mais nada para me machucar. Quero seguir fazendo o meu trabalho e dar sequência na minha carreira”, declarou.

Militão sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho esquerdo logo no início da temporada 2024/25, durante a estreia do Campeonato Espanhol. A recuperação exigiu paciência e resiliência, características que ele diz ter desenvolvido ainda mais no processo.

Lesão é uma coisa muito chata, ainda mais de joelho, que te tira praticamente um ano. Você perde quase uma temporada inteira. Agora é outra fase, uma vida nova.

Questionado sobre seus planos profissionais daqui para frente, Militão não escondeu que o principal objetivo é vestir novamente a camisa da Seleção Brasileira, e quem sabe, disputar sua segunda Copa do Mundo.

“Quero aproveitar essa volta para me preparar e, preparar para se Deus quiser sair tudo perfeito”, afirmou.

A cerimônia de casamento do defensor com a influenciadora Tainá Castro reuniu cerca de 350 convidados e teve orçamento estimado em mais de R$ 2 milhões. Mas, mesmo em meio à emoção do grande dia, Militão mostrou que o retorno ao futebol também ocupa o centro de seus pensamentos.

