Edifício Martinelli, no centro de SP, volta a receber visitas guiadas

O icônico Edifício Martinelli, no centro de São Paulo, voltará a ter visitas guiadas a partir de 5 de agosto. Devido às obras de modernização que estão sendo realizadas no local, as visitas ocorrerão somente às terças-feiras.

Os passeios terão 45 minutos de duração, com seis opções de horários entre 12h30 e 17h30. Todo o tour será conduzido pelos guias do programa Vai de Roteiro, da Secretaria Municipal de Turismo.

Como garantir ingresso

Os ingressos serão gratuitos e liberados toda quinta-feira, ao meio-dia, para as visitas da terça-feira da semana seguinte.

O primeiro lote ficará disponível em 31 de julho.

A retirada de bilhete deve ser feita on-line.

Fechar modal.

O prédio é um ícone da arquitetura paulista

Edifício Martinelli/Divulgação

O Estúdio Sarasá fez testes para as obras de restauro no Edifício Martinelli

Edifício Martinelli/Divulgação

A obra ocorre nos últimos quatro andares, que ficaram abertos recentemente para festas e visitas guiadas

Edifício Martinelli/Divulgação

A construção do Edifício Martinelli foi iniciada em 1924

Edifício Martinelli/Divulgação

Edifício Martinelli

Inaugurado em 1929, o edifício foi idealizado por Giuseppe Martinelli inicialmente com 12 andares, mas, depois de cinco anos, chegou a 30. Como um ponto de encontro da elite paulista, abrigou hotéis de luxo, cinemas e boates.

No entanto, após o proprietário perder a própria fortuna com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o arranha-céu passou por uma intensa crise. O prédio chegou a ser vendido ao governo da Itália, mas, em 1943, foi confiscado pelo governo brasileiro, na Segunda Guerra Mundial.

“Em 1975, o prefeito Olavo Setúbal desapropriou o edifício e deu início a uma restauração que terminou em 1979. Atualmente, o Martinelli é endereço de diversas repartições municipais, como a Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo (Emurb) e a Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab)”, relembra o site da prefeitura.

No ano passado, por meio do projeto M100, o edifício ficou aberto para visitação, em comemoração ao centenário. O tour passa pelo saguão e finaliza no terraço, onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade.