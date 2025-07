Edital da segunda edição do Exame Nacional dos Cartórios é publicado

Foi publicado nesta segunda-feira (14 de julho) o edital da segunda edição do Exame Nacional dos Cartórios (Enac), destinado à habilitação de candidatos para os concursos Cartórios.

O Enac é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para unificar a seleção de titulares e responsáveis interinos por cartórios em todo o Brasil.

Requisitos, formato e cronograma do exame

Os requisitos para participar do Enac são:

Ser maior de 18 anos.

Ter nacionalidade brasileira (nata ou naturalizada), ou naturalidade portuguesa amparada pelo Decreto nº 70.391/1972 .

. Ter concluído o curso de graduação em Direito, em instituição pública ou particular reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou ter exercido, por dez anos, função em serviços notariais ou de registros, completados até 3 de dezembro de 2025.

É um exame de habilitação, portanto, não haverá preenchimento de vagas. Todos que atingirem a pontuação mínima estarão habilitados no Enac pelo prazo de seis anos. Desde o início de 2025, o Enac passou a ser considerado um dos requisitos para participação em concursos Cartórios. Por ano, serão realizados dois exames, sendo um no primeiro semestre e outro no segundo semestre.

Tal dinâmica é semelhante à estabelecida para candidatos que desejam ingressar na carreira de juiz. Nesse caso, é necessária a aprovação no Exame Nacional da Magistratura (Enam).

Inscrições e detalhes da prova

As inscrições do Enac ficarão abertas de 15 de julho a 13 de agosto, pelo site da site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do exame.

O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados. Em seguida, pagar a taxa de inscrição de R$150. O pagamento poderá ser efetuado até 14 de agosto. Somente membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único, e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa. Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 15 a 17 de julho, pelo site da FGV, mediante envio da documentação comprobatória das condições.

O Enac consistirá em uma prova objetiva, de caráter eliminatório, marcada para o dia 28 de setembro, das 14h às 19h, segundo o horário oficial de Brasília DF. A aplicação será nas seguintes cidades, conforme a escolha no momento da inscrição:

Aracaju SE

Belém PA

Belo Horizonte MG

Boa Vista RR

Brasília DF

Campo Grande MS

Cuiabá MT

Curitiba PR

Florianópolis SC

Fortaleza CE

Goiânia GO

João Pessoa PB

Macapá AP

Maceió AL

Manaus AM

Natal RN

Palmas TO

Porto Alegre RS

Porto Velho RO

Recife PE

Rio Branco AC

Rio de Janeiro RJ

Salvador BA

São Luís MA

São Paulo SP

Vitória ES

Teresina PI

A prova será composta por 100 questões distribuídas pelas seguintes áreas:

Direito Notarial e Registral : 60 questões

: 60 questões Direito Constitucional : 9 questões

: 9 questões Direito Administrativo : 4 questões

: 4 questões Direito Tributário : 4 questões

: 4 questões Direito Processual Civil : 2 questões

: 2 questões Direito Civil : 14 questões

: 14 questões Direito Empresarial : 4 questões

: 4 questões Direito Penal : 1 questão

: 1 questão Direito Processual Penal : 1 questão

: 1 questão Conhecimento Gerais: 1 questão

A pontuação máxima da prova será de 100 pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, 60 acertos nas questões. Para pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência, será necessário obter, pelo menos, 50 acertos.

Após a homologação do resultado final, o Conselho Nacional de Justiça emitirá, no prazo de até 45 dias, o certificado de habilitação de forma digital.

Cronograma do Enac 2025.2

Confira as principais datas do cronograma da 2ª edição do Enac:

Período de inscrições : 15 de julho a 13 de agosto

: 15 de julho a 13 de agosto Pedido de solicitação de isenção do valor da taxa : 15 a 17 de julho

: 15 a 17 de julho Prazo limite para o pagamento do valor da taxa : 14 de agosto

: 14 de agosto Divulgação dos locais de prova : 22 de setembro

: 22 de setembro Aplicação da prova objetiva : 28 de setembro

: 28 de setembro Divulgação do gabarito preliminar : 30 de setembro

: 30 de setembro Período recursal contra o gabarito preliminar : 1º a 2 de outubro

: 1º a 2 de outubro Resultado preliminar da prova objetiva : 4 de novembro

: 4 de novembro Período recursal contra o resultado preliminar da prova objetiva : 5 a 6 de novembro

: 5 a 6 de novembro Divulgação da homologação do resultado do Enac: 15 de dezembro

Fonte: Folha Dirigida, Q Concursos

Redigido por ContilNet.