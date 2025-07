Edital do CNU 2 é corrigido pelo governo: veja as mudanças e prazos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou nesta quinta-feira (3 de julho) que o edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) precisou ser retificado. As atualizações foram publicadas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), órgão vinculado ao MGI, e abrangem opções de pagamento da taxa de inscrição, solicitação de isenção e a inclusão de novas cidades para aplicação das provas.

Destaques da 2ª edição do Concurso Unificado

A segunda edição do CNU ofertará 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos federais — um aumento significativo em relação à edição anterior, que teve cargos divididos em 21 órgãos.

As inscrições estarão abertas de 2 a 20 de julho, com uma taxa de inscrição única de R$ 70, exceto para os candidatos isentos. Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, mantendo a sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.

As provas (objetiva e discursiva) serão aplicadas em dois dias distintos: 5 de outubro e 7 de dezembro. Uma novidade importante é o fim das “bolinhas” no cartão de respostas, que será substituído por um código de barras para identificação do candidato.

O que mudou no edital

Forma de pagamento : Candidatos podem quitar a Guia de Recolhimento da União (GRU) até as 23h59 de 21 de julho. O pagamento agora pode ser feito via Pix (QR Code ou código copiado), cartão de crédito (sujeito a tarifas da operadora) e boleto GRU , com pagamento exclusivo pelo Banco do Brasil . O MGI reforça que o “cumprimento do prazo limite é indispensável para homologação da inscrição”.

: Candidatos podem quitar a até as 23h59 de 21 de julho. O pagamento agora pode ser feito via (QR Code ou código copiado), cartão de crédito (sujeito a tarifas da operadora) e boleto , com pagamento exclusivo pelo . O reforça que o “cumprimento do prazo limite é indispensável para homologação da inscrição”. Solicitação de isenção da taxa : O processo foi simplificado para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) . A partir da retificação, não será mais exigido o preenchimento do Número de Identificação Social (NIS) no momento da inscrição. A verificação do direito à isenção será feita por meio de cruzamento automático de dados.

: O processo foi simplificado para candidatos inscritos no . A partir da retificação, não será mais exigido o preenchimento do no momento da inscrição. A verificação do direito à isenção será feita por meio de cruzamento automático de dados. Cidades de aplicação das provas: A lista de cidades onde serão aplicadas as provas em Goiás foi completada, pois o edital publicado em 30 de junho havia omitido o nome de oito municípios goianos.

O “Enem dos concursos” e o cronograma

As provas do Concurso Unificado serão aplicadas em 228 cidades em todo o Brasil. O primeiro dia, 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas para todos os candidatos inscritos. O segundo dia, 7 de dezembro, terá as provas discursivas, que serão realizadas apenas pelos candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda.

Das 3.652 vagas ofertadas, 3.144 são para nível superior e 508 para nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

Confira o cronograma atualizado:

Inscrições : de 2 a 20 de julho

: de 2 a 20 de julho Pagamento da taxa : até 21 de julho

: até 21 de julho Solicitação de isenção da taxa : de 2 a 8 de julho

: de 2 a 8 de julho Prova objetiva : 5 de outubro

: 5 de outubro Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva : 12 de novembro

: 12 de novembro Envio de títulos : de 13 a 19 de novembro

: de 13 a 19 de novembro Prova discursiva : 7 de dezembro

: 7 de dezembro Procedimento de confirmação de cotas : de 30 de novembro a 8 de dezembro

: de 30 de novembro a 8 de dezembro Divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

Veja o edital AQUI

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.